Sabrina Sato expõe foto íntima ao lado de Nicolas Prattes

Por IG

Publicada em 14/09/2026 às 10h12

Sabrina Sato, 45 anos, parou a internet ao exibir o seu barrigão ao lado de seu marido, Nicolas Prattes, 29, em um registro bastante íntimo publicado em sua conta no Instagram neste domingo (13). A fotografia foi feita em um ambiente com pouca iluminação e mostra apenas parte dos corpos do casal, em um enquadramento mais fechado, para destacar a união deles e a gravidez da apresentadora.

Na imagem em questão, a famosa aparece à esquerda, de perfil, com o braço flexionado, cobrindo os seios e com a barriga em evidência. Contudo, Nicolas, que está ao seu lado, aparece sem camisa e usando um short azul-marinho. O ator da TV Globo é quem segura o celular para fazer a foto.

Ainda na publicação feita por meio dos Stories, Sabrina Sato também adicionou a música "Amor de Índio", da cantora Maria Gadú. Em um momento lindo, essa foto registra mais uma etapa da gravidez, que vem sendo compartilhada pelos pombinhos nas redes sociais desde o anúncio da gestação.

Sabrina e Nicolas começaram a se aproximar no fim de 2023, por meio de mensagens privadas, e assumiram o relacionamento publicamente em fevereiro de 2024, durante o Carnaval. Portanto, depois de alguns meses, mais especificamente no dia 10 de janeiro de 2025, eles se casaram.

O anúncio especial aconteceu no dia 23 de junho, por meio de um vídeo com a participação especial da filha de Sabrina com o ator Duda Nagle, Zoe, de 7 anos. Na gravação, a menina apareceu narrando a chegada do novo integrante da família e revelou que, desde os 5 anos, vinha pedindo para se tornar irmã mais velha.

“Todos os dias antes de eu dormir, eu converso com o Papai do Céu. Agradeço pela minha família, pelos meus amigos e depois eu faço o pedido, o mesmo pedido todos os dias, desde quando eu tinha 5 anos. A gente pedi silêncio e esperava pro papai do seu escutar", começou.

Agora eu tenho segredo para contar para vocês. A nossa família vai aumentar! Nicolas vai ser pai pela primeira vez. Eu vou ser irmã pela primeira vez e minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez. A minha mãe está grávidaZoe, filha de Sabrina Sato.

Já na legenda da publicação, Sabrina e Nicolas resumiram o momento com uma mensagem breve. “O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo”, escreveram.

Vale destacar que a nova gestação acontece cerca de um ano após Sabrina confirmar ter sofrido dois abortos espontâneos. Desde então, a comunicadora faz questão de falar sobre a importância de respeitar o tempo dos processos pessoais e, ainda assim, manter a confiança.