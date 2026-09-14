Handebol master de Rondônia viaja ao Acre para disputar 12º Desafio RO x AC

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/09/2026 às 15h46

A delegação de Rondônia seguirá para o Acre na tarde de 25 de setembro para participar da 12ª edição do Desafio RO x AC de Handebol. O embarque está programado para as 14h, enquanto o retorno dos atletas está previsto para o dia 27, às 10h.

A disputa entre as equipes master dos dois estados será realizada no dia 26 de setembro. O confronto dá continuidade a uma série de encontros interestaduais que reúne atletas rondonienses e acreanos e já faz parte do histórico regional da modalidade.

A trajetória do Desafio Rondônia x Acre de Handebol Master começou em 2017. Na primeira edição, foram realizadas partidas em Rio Branco e Porto Velho. A partir daquele ano, os confrontos passaram a integrar o calendário de encontros entre jogadores dos dois estados.

Além das partidas, a competição mantém em atividade atletas que continuam vinculados ao handebol depois da passagem pelas categorias tradicionais. A proposta do evento também envolve a integração entre os participantes de Rondônia e do Acre.

Porto Velho recebeu uma edição do Desafio Master em 2024. Na ocasião, Rondônia e Acre se enfrentaram nas categorias master e juvenil. Em 2026, o encontro volta a reunir representantes dos dois estados, desta vez em território acreano, para a 12ª edição da competição.