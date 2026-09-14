Os bairros Teixeirão, Flodoaldo Pontes Pinto e Nova Esperança recebem serviço de tapa-buraco

Por Letícia Regis

Publicada em 14/09/2026 às 16h37

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue com os serviços de manutenção viária e recuperação da malha urbana em diferentes regiões da capital. Nesta etapa, as equipes realizam o serviço de tapa-buraco nos bairros Nova Esperança, Flodoaldo Pontes Pinto e Teixeirão, garantindo melhores condições de trafegabilidade e mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

No bairro Nova Esperança, os trabalhos são realizados na região do cruzamento das ruas Cedro Rosa com dos Ipês. Já no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, as equipes atuam nos cruzamentos da avenida Rio Madeira com as ruas Ametista e do Ouro.

No bairro Teixeirão, o serviço está concentrado na avenida Calama, no trecho entre as ruas Sheila Regina e Monte Sinai.

A ação faz parte do trabalho permanente de recuperação e conservação das vias públicas, executado pela Prefeitura em todas as zonas de Porto Velho. O objetivo é atender os pontos que apresentam desgaste no pavimento, reduzindo transtornos e contribuindo para uma circulação mais segura e eficiente.

O prefeito destaca que a manutenção das ruas é uma das prioridades da gestão municipal, especialmente diante da necessidade de conservar a infraestrutura urbana e melhorar a mobilidade da população.

“Estamos trabalhando para levar os serviços de infraestrutura para todas as regiões da nossa capital. O tapa-buraco é uma ação importante para melhorar as condições das vias, trazer mais segurança para quem circula pela cidade e garantir mais qualidade de vida para a população. Nosso trabalho é contínuo e as equipes seguem atuando de acordo com as necessidades de cada região”, afirmou o prefeito.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, as equipes da Seminfra mantêm uma programação de serviços que contempla diferentes bairros e regiões de Porto Velho.

“Estamos trabalhando de forma planejada e contínua em todas as zonas da capital. O serviço de tapa-buraco é fundamental para a conservação das nossas vias e estamos avançando para atender os pontos que necessitam de intervenção. As equipes estão nas ruas diariamente, buscando melhorar a infraestrutura e oferecer melhores condições de circulação para a população”, disse Liandro Loyola.

Além do tapa-buraco, a Prefeitura mantém outras frentes de trabalho voltadas à manutenção da infraestrutura urbana, com ações programadas conforme as demandas identificadas pelas equipes técnicas e as necessidades apresentadas pelas comunidades.

A Prefeitura reforça que a recuperação das vias integra o conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura de Porto Velho, com atuação descentralizada e presença das equipes nas diferentes zonas da capital.