Chamamento da Prefeitura para instalação de eletropostos entra na última semana

Por Sema

Publicada em 14/09/2026 às 16h33

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), alerta que encerra no próximo dia 18 de setembro o prazo para apresentação de propostas ao Chamamento Público nº 01/2026/SEMA, destinado à implantação, operação e manutenção de 12 estações de recarga rápida para veículos elétricos.

Podem participar empresas do setor privado, sozinhas ou em consórcio, interessadas em explorar economicamente a atividade de recarga em espaços públicos. A empresa selecionada será responsável por todos os investimentos, incluindo instalação, operação, manutenção, consumo de energia, licenças, tributos e seguros, sem custos para os cofres municipais, e exploração econômica pelo período de dez anos.

Os eletropostos serão instalados em nove pontos estratégicos da área urbana de Porto Velho e nos distritos de Jaci-Paraná, Extrema e União Bandeirantes. Os equipamentos deverão operar em corrente contínua, com potência de 30 kW ou 40 kW, conector padrão CCS2, pagamento por aproximação e PIX, além de sinalização e acessibilidade.

A seleção considerará critérios objetivos de capacidade técnica, qualidade e eficiência dos equipamentos, plano de operação e manutenção e contrapartidas adicionais. Somente serão pontuadas as propostas que cumprirem integralmente os requisitos mínimos do edital.

Entre as contrapartidas previstas estão a entrega de veículos elétricos ao Município, o fornecimento mensal de mudas para o Plano Municipal de Arborização Urbana, a entrega de mobiliário de convivência nos pontos contemplados e playgrounds nos três distritos.

“Estamos avançando na construção de uma cidade mais moderna, sustentável e preparada para o futuro. A instalação dos eletropostos amplia as opções de mobilidade limpa e demonstra que é possível atrair investimentos privados para melhorar a qualidade de vida da população, sem comprometer os recursos públicos”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso com a transição energética e o desenvolvimento sustentável, ampliando a infraestrutura de recarga para veículos elétricos e estimulando a adoção de tecnologias limpas pela população e pelo setor produtivo. A expectativa é de que os eletropostos contribuam para a redução de emissões, a melhoria da qualidade do ar e a modernização da mobilidade urbana na capital e nos distritos.

As empresas interessadas devem consultar o edital, o Termo de Referência e os respectivos anexos para verificar a documentação exigida, os critérios de avaliação e as condições para apresentação das propostas.