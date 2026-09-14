Por Assessoria

Publicada em 14/09/2026 às 16h20

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Autarquia Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (AMPIB), está realizando o Cadastramento de Agentes Culturais, iniciativa que busca identificar e conhecer as pessoas que atuam na área cultural do município.

O cadastro é ativo e permanente e contempla artistas, produtores culturais, artesãos, mestres da cultura popular e outros agentes envolvidos com atividades culturais em Pimenta Bueno.

As informações coletadas serão utilizadas para auxiliar no planejamento de políticas públicas culturais, no direcionamento de investimentos, na realização de eventos e na divulgação de futuros editais de fomento à cultura.

O cadastro também contribui para aproximar o poder público dos agentes culturais e ampliar o conhecimento sobre a diversidade de atividades desenvolvidas no município.

Os dados fornecidos serão tratados de forma confidencial e utilizados exclusivamente para fins de gestão pública cultural.

Para realizar o cadastro acesse o link: https://forms.gle/gTpk4ZjRs6Vdjd669

Agentes culturais de Pimenta Bueno: participe do mapeamento e faça seu cadastro!