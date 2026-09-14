CAPSad reforça cuidado com a saúde mental em programação do Setembro Amarelo

Por Taiana Mendonça

Publicada em 14/09/2026 às 16h30

Como parte das ações da campanha Setembro Amarelo, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realiza uma programação especial no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPSad). As atividades acontecem nos dias 17, 18, 22 e 25 de setembro e buscam ampliar o diálogo sobre a saúde mental, fortalecer a rede de apoio e incentivar a busca por ajuda.

A iniciativa integra o calendário oficial da Semusa e abrange desde ações práticas de autocuidado para pacientes e profissionais de saúde até momentos de diálogo e mobilização comunitária.

O prefeito Léo Moraes destaca a importância de fortalecer as políticas públicas de saúde mental e garantir que a população tenha acesso ao acolhimento necessário. "Cuidar da saúde mental é cuidar das pessoas. Nosso compromisso é fortalecer a rede de atendimento, ampliar o acesso aos serviços e garantir que ninguém enfrente momentos de dificuldade sem apoio. A valorização da vida precisa estar presente nas ações do poder público durante todo o ano", afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforça o compromisso da gestão em ampliar o acesso e garantir a qualidade dos serviços de saúde mental na capital. "

CAPSad é especializado no acompanhamento de pessoas que enfrentam necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas

A saúde mental deve ser tratada como prioridade ao longo de todo o ano. A programação do Setembro Amarelo no CAPSad reforça a importância de acolher com respeito e responsabilidade, garantindo que nossos pacientes, servidores e a comunidade sintam que a rede municipal está estruturada e pronta para oferecer o suporte necessário", destaca a secretária.

Programação das ações

A abertura das atividades ocorre no dia 17 (quinta-feira), a partir das 14h, com uma Oficina de Autocuidado direcionada aos usuários do CAPSad.

No dia 18 (sexta-feira), também a partir das 14h, a programação será voltada aos servidores da unidade. A agenda inclui uma palestra sobre a Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01), com foco no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e na promoção da saúde no ambiente de trabalho, além de uma Oficina de Autocuidado.

No dia 22 (terça-feira), a partir das 14h, será realizada na sala de espera do CAPSad a roda de conversa "Raiz da Esperança e Cuidado no Setembro Amarelo", voltada aos pacientes em atendimento na unidade.

O coordenador do CAPSad, Shelton Botelho Pereira, ressalta a relevância das atividades para o fortalecimento dos vínculos e para a prevenção de crises. "

Iniciativa ibrange desde ações práticas de autocuidado para pacientes e profissionais de saúde até momentos de diálogo e mobilização comunitária

Falar sobre saúde mental é uma forma concreta de cuidado e prevenção. O objetivo das nossas ações é criar espaços de escuta qualificada, promover a reflexão e incentivar o autocuidado, mostrando aos nossos usuários e trabalhadores que ninguém precisa enfrentar os momentos de dificuldade sozinho", pontua o coordenador.

O encerramento das atividades será no dia 25 (sexta-feira), a partir das 16h30, com uma Caminhada Alusiva ao Setembro Amarelo, realizada na Praça Skate Park. Aberta aos usuários, profissionais de saúde e à população em geral, a caminhada visa sensibilizar a comunidade sobre a valorização da vida, o autocuidado e a prevenção do suicídio.

Serviço

O CAPSad é especializado no acompanhamento de pessoas que enfrentam necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas. A unidade está localizada na Avenida Guaporé, nº 3929, bairro Flodoaldo Pontes Pinto.