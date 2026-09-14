Credencial de estacionamento para idosos pode ser solicitada pelo PVH+

Por Jhon Silva

Publicada em 14/09/2026 às 16h42

Pessoas com 60 anos ou mais que precisam da credencial para utilizar vagas reservadas de estacionamento em Porto Velho podem fazer a solicitação sem sair de casa. O serviço está disponível no PVH+, facilitando o pedido e evitando o deslocamento até a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran).

Pelo aplicativo, o caminho é simples: basta acessar “Mobilidade” e, em seguida, selecionar “Solicitação de credencial de estacionamento para Idoso”. O usuário preenche o formulário, anexa os documentos solicitados e envia o pedido para análise. O prazo informado para o procedimento digital é de até cinco dias úteis.

Entre os requisitos estão documento oficial de identificação com foto, como RG ou CNH, e o preenchimento obrigatório do endereço. Caso exista responsável legal, também deverá ser apresentado o documento de identificação dele. Para renovação, é necessário apresentar a credencial vencida.

O secretário da Semtran, Iremar Lima, explica que a opção digital torna o atendimento mais simples. “O idoso ou seu responsável pode iniciar todo o processo pelo PVH+, anexar a documentação e acompanhar a solicitação com mais comodidade, sem precisar sair de casa para fazer o pedido”.

Quem preferir o atendimento presencial pode procurar a Semtran, na Avenida Guaporé, nº 214, bairro Três Marias. Após a aprovação da documentação, a emissão presencial da credencial é imediata.

Para o prefeito Léo Moraes, facilitar o acesso também é uma forma de garantir direitos. “Quando colocamos um serviço como esse na palma da mão, facilitamos principalmente a vida de quem mais precisa. A tecnologia tem que servir às pessoas, reduzir deslocamentos e tornar o acesso aos serviços públicos cada vez mais simples”.

A credencial permite que pessoas com 60 anos ou mais utilizem as vagas de estacionamento reservadas aos idosos, garantindo mais acessibilidade e comodidade nos deslocamentos pela cidade. Emissão válida para os munícipes, e a retirada é realizada presencialmente na Semtran.