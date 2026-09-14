Tênis Clube e União Cacoalense abrem o Rondoniense Feminino 2026

Por FFER

Publicada em 14/09/2026 às 08h29

Na manhã deste domingo no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa recebeu mais uma competição feminina, Tênis Clube e União Cacoalense abriram o Rondoniense Feminino Sub-17, em campo o desempenho das meinas do Tênis Clube foi melhor e venceu pelo placar de 13 a 0.

O Tênis Clube é estreante em competições oficiais da FFER, na próxima rodada no dia 19 de setembro volta a campo para enfrentar a equipe da Desportiva Itapuense de Itapuã do Oeste, já as meninas do União Cacoalense voltam a campo no dia 26 de setembro pra enfrentar a equipe da Desportiva Itapuense.

A tarde acontece a segunda partida da primeira rodada da competição, entram em campo as meninas do Gazin Porto Velho e União Bandeirantes a partir das 16h.