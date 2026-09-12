Espigaonews estreia na “Copinha da Amizade” batendo o time do Pacarana Junior

Por Luizinho Carvalho/Jornalista

Publicada em 12/09/2026 às 09h33

O segundo jogo válido pela 1ª rodada da Copinha da Amizade aconteceu na noite desta sexta-feira 11 no campo da Igreja. Se enfrentaram o Espigaonews que defende o titulo de campeão da Copa das Lendas e o arisco time do Pacarana Junior.

Com a boa rolando a equipe Junior foi pra cima e mesmo tomando o gol logo no inicio não se intimidou, buscou o empate com Maicon e igualou as ações dando muito trabalho para a zaga do News que tentava sair rápido nos contra taques levando perigo ao goleiro Breno.

Com um gol contra de Diogo o News ampliou, mas logo em seguida sofreu o empate com Felipe marcando. Dai pra frente o jogo ganhou outro patamar, o Espigaonews se acertou em campo. A virada veio com o atacante Luizinho que tocou no canto sem chances para o goleiro Breno.

Melhor no jogo o News ampliou com Carlos após uma boa assistência de Luizinho, com a boa vantagem no placar a equipe voltou a marcar mais duas vezes com o meio campo Carlos que fechou a partida com 3 gols, é o novo artilheiro e já pediu música no Fantástico.

Agradecimentos a equipe de arbitragem com os mediadores Wilson e Diogo que realizaram um excelente trabalho na condução da partida. Parabenizar também a equipe Pacarana Junior pelo espirito de esportividade e Fair Play durante o transcorrer do jogo.

Com esse resultado o espigaonews assume a liderança provisória da competição que era do Real Master e tem o artilheiro da Copinha. A 1ª Copinha da Amizade é uma realização da Associação Pacarana de Futebol (Aspafe) com participação das Lendas e apoio do vereador Bahia (PL).

Próxima rodada da Copinha, na terça dia 15 às 20:00 horas se enfrentam Pacarana Junior e Real Master. E na próxima sexta-feira 18 também as 20:00 horas, a equipe do Espigão News volta a campo tendo como adversário a equipe do Posto Quero-Quero.