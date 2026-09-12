Ataques russos deixam mortos e feridos e ampliam pressão sobre Ucrânia

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 12/09/2026 às 10h03

A Ucrânia enfrenta uma nova escalada da ofensiva aérea russa, com o uso de mísseis balísticos e drones de alta velocidade para tentar superar as defesas do país. Os ataques têm atingido áreas residenciais e a infraestrutura de energia, em uma ofensiva que ocorre às vésperas do inverno.

Autoridades ucranianas afirmam que Moscou busca aumentar a pressão sobre a população civil ao atacar instalações essenciais para o fornecimento de eletricidade e aquecimento.

Na cidade de Zaporíjia, duas pessoas morreram e uma ficou ferida depois que drones russos atingiram uma área residencial durante a madrugada, segundo o governador regional Ivan Fedorov, citado pela Associated Press.

Em Kryvyi Rih, outra pessoa morreu e três ficaram feridas em ataques registrados na região, de acordo com as autoridades locais.

Ataque em Odessa deixa 28 feridos

No porto de Odessa, às margens do Mar Negro, e em áreas próximas, pelo menos 28 pessoas ficaram feridas em uma ofensiva que o governador regional, Oleh Kiper, classificou como "maciça".

Entre os imóveis atingidos estava um edifício residencial de vários andares. Os pavimentos superiores foram destruídos durante o ataque.

Equipes de emergência foram mobilizadas para as áreas atingidas, enquanto autoridades locais trabalhavam na retirada de destroços e no atendimento às vítimas.

Rússia mira infraestrutura de energia da Ucrânia

A intensificação dos ataques ocorre em um momento em que a Ucrânia se prepara para os meses mais frios do ano.

Desde o início da guerra, a Rússia tem direcionado parte de suas ofensivas contra usinas, subestações e outras estruturas responsáveis pelo fornecimento de energia.

a capacidade de resistência do país e atingir diretamente a população civil ao provocar cortes de energia e dificuldades de aquecimento.

Putin alerta Europa contra envio de tropas

Na sexta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, voltou a advertir os países europeus contra um eventual envio de tropas para a Ucrânia.

"Atualmente, eles [os líderes europeus] dizem estar analisando como enviar tropas para o território ucraniano. Isso significa uma guerra contra a Rússia", afirmou Putin, segundo agências russas.

A declaração foi feita em Nova Délhi, onde o presidente russo participa de uma cúpula dos Brics.

Putin também afirmou que Moscou não pretende entrar em conflito direto com países europeus.

"Não ameaçamos nem temos a intenção de ameaçar os países europeus. Por que faríamos isso? Ninguém sequer percebe que não temos motivo para entrar em conflito com a Europa", declarou.

Polônia alerta para possíveis provocações russas

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, também elevou o tom ao comentar incidentes registrados próximos às fronteiras da Ucrânia com países europeus.

Segundo Tusk, episódios ocorridos nesta semana nas regiões de fronteira com a Polônia e a Moldávia podem indicar uma intensificação de provocações russas nessas áreas.

Duas pessoas morreram depois que drones russos atingiram, na noite de terça-feira, o posto fronteiriço de Starokozache, entre Ucrânia e Moldávia.

Na noite de quarta-feira, uma "ameaça direta" contra um posto de fronteira entre Polônia e Ucrânia teria sido evitada graças à cooperação entre Varsóvia e Kiev, segundo o primeiro-ministro polonês.

As autoridades europeias acompanham com atenção o aumento das operações russas próximas às fronteiras da Ucrânia com países integrantes da União Europeia e da Otan.