EUA restringem horários de proteção militar a navios no Estreito de Ormuz, diz jornal

Os Estados Unidos passaram a orientar navios-tanque que atravessam o Estreito de Ormuz a fazer a viagem em horários específicos para receber proteção militar americana, informou o "Financial Times" neste sábado (12).
A mudança ocorreu depois de o Irã intensificar ataques contra embarcações que navegavam pela região durante a noite.
Desde maio, Washington oferece proteção aérea a navios que cruzam o estreito por uma rota próxima à costa de Omã, no lado sul da passagem.
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Segundo o jornal britânico, no entanto, no início de setembro esse período de proteção foi reduzido para apenas duas janelas de horário por dia.
A informação consta de e-mails enviados pelo centro de coordenação naval dos Estados Unidos a consultores marítimos, de acordo com o "Financial Times".
O Estreito de Ormuz é uma das principais rotas marítimas para o transporte de petróleo e gás no mundo e se tornou um dos pontos mais sensíveis da escalada de tensão no Oriente Médio.
A restrição ocorre em meio ao aumento dos ataques a embarcações na região e à tentativa dos Estados Unidos de manter a navegação comercial protegida sem oferecer cobertura aérea contínua.
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