Rondônia embarca com 239 integrantes para representar o estado nos Jogos Escolares Brasileiros 2026

Por Ascom

Publicada em 11/09/2026 às 16h05

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), prepara a participação da delegação estadual nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2026, que acontecem entre sexta-feira (11) e 26 de setembro, em Brasília (DF). Ao todo, 239 integrantes, entre estudantes-atletas, técnicos e equipe de apoio, representarão Rondônia na principal competição escolar do país para jovens de 12 a 14 anos.

A delegação é formada por estudantes classificados durante os Jogos Escolares de Rondônia (Joer), etapa oficial que garante vagas para os JEBs. A Seduc é responsável por custear as passagens aéreas de ida e volta, além da hospedagem e alimentação durante o deslocamento dentro de Rondônia. Em Brasília, a logística de hospedagem e alimentação dos participantes é de responsabilidade da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), organizadora da competição.

O secretário-executivo da Seduc, Thiago Pinheiro, ressaltou que os JEBs representam uma oportunidade de crescimento para os estudantes, tanto no esporte quanto na educação. “Esses jovens chegam à competição após uma trajetória de dedicação e mérito conquistada no Joer. Nosso papel é garantir que eles tenham a estrutura necessária para representar Rondônia com excelência e vivenciar uma experiência que contribui para sua formação”, destacou.

Talentos

Entre os destaques da delegação está a estudante-atleta Maria Clara, de 14 anos, moradora de Espigão do Oeste. Aluna do 9º ano da Escola Monteiro Lobato e integrante da academia Dragões do Norte, ela pratica karatê há cinco anos, é tricampeã brasileira e já conquistou três títulos mundiais, sendo dois deles em Malta, em 2024, pela World Karate (WK). Participando do Joer desde 2024, ela destaca que o maior incentivo para seguir competindo vem da família.

Também integra a delegação Marcos Eduardo, de 13 anos, estudante da Escola Floriano Peixoto, em Cerejeiras. Esta será sua primeira participação tanto no Joer quanto nos JEBs, além da primeira viagem para fora de Rondônia. Treinado pelo sensei Eduardo Paulino, o jovem tem como principal meta conquistar uma vaga em competições mundiais.

Para o técnico de karatê Eduardo Paulino, a participação nos JEBs vai além da disputa por medalhas. “O esporte ensina disciplina, respeito e perseverança. Ver esses estudantes representando Rondônia em uma competição nacional mostra que todo o trabalho desenvolvido nos treinamentos e nas escolas vale a pena”, ressaltou.