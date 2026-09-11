Cerest leva atendimento de saúde até entregadores de aplicativo em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 11/09/2026 às 16h19

Há oito anos, Lorena Reis e Jairo Francisco dividem a vida, a criação dos três filhos e, mais recentemente, a rotina sobre duas rodas. Jairo trabalha como motoboy e Lorena começou há cerca de um ano na mesma função, para complementar a renda da família. Entre uma entrega e outra, nem sempre sobra tempo para cuidar da própria saúde.

Foi justamente onde eles trabalham que o atendimento chegou. Profissionais do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), ligado à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizaram uma ação no Ponto de Apoio para Entregadores de Delivery, levando diferentes serviços aos profissionais do aplicativo.

“A gente trabalha muito tempo na rua e nem sempre consegue parar para procurar atendimento. Ter os profissionais aqui facilita bastante, porque conseguimos cuidar da saúde sem precisar deixar um dia inteiro de trabalho”, contou Lorena.

Para Jairo, a iniciativa chama atenção para algo que muitas vezes fica em segundo plano na rotina dos entregadores. “Nosso trabalho exige muito fisicamente e passamos horas no trânsito. Ter esse cuidado aqui, perto da gente, ajuda a descobrir se está tudo bem e também orienta sobre como prevenir problemas de saúde”.

Durante a manhã e à tarde foram oferecidas consultas médicas, avaliação odontológica, terapia integrativa com acupuntura, aferição de sinais vitais, teste de glicemia, orientações de enfermagem, solicitação de exames, informações de assistência social e distribuição de preservativos. A equipe também trabalhou ações de prevenção e educação em saúde.

O presidente da Associação de Motoboys e Ciclistas por Aplicativos de Rondônia (Amocir), Vagner Eufrásio, explicou que parar de trabalhar para procurar atendimento pode significar menos entregas e redução na renda. “Foi um dia muito produtivo. Quem trabalha por aplicativo vive de metas e muitas vezes não tem tempo para parar e fazer uma aferição de pressão ou um check-up. Hoje tivemos esses atendimentos aqui, no nosso ponto de apoio, e isso facilita muito para os trabalhadores”.

Segundo o coordenador municipal do Cerest e enfermeiro especialista em Enfermagem do Trabalho, Valdir Alves, os entregadores estão diariamente expostos a riscos que vão além dos acidentes de trânsito. “São trabalhadores expostos ao trânsito, ao sol, à fumaça e a uma rotina intensa. Por isso, precisamos chegar até eles com prevenção, orientação e atendimento. Um trabalhador saudável consegue exercer sua atividade com mais segurança e qualidade de vida”.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, também chama atenção para a realidade dos trabalhadores autônomos. “Para quem depende do trabalho diário para garantir sua renda, perder uma manhã ou uma tarde para procurar atendimento pode fazer diferença no orçamento. Por isso, nossas equipes estão saindo das unidades e chegando até esses trabalhadores, levando prevenção e cuidado para onde eles estão”.

Para o prefeito Léo Moraes, aproximar os serviços públicos da rotina das pessoas amplia o acesso à saúde. “Nem sempre o trabalhador consegue parar e procurar uma unidade. Quando levamos o atendimento até onde ele está, conseguimos cuidar de quem passa o dia trabalhando e muitas vezes acaba deixando a própria saúde para depois”.

Atendimento

O trabalho itinerante do Cerest também já passou por feira livre, Mercado Municipal, áreas de camelôs, Rodoviária e pontos de táxi.

O serviço atende trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, informais, trabalhadores rurais e urbanos, além de desempregados e aposentados quando o problema de saúde atual estiver relacionado à atividade profissional exercida anteriormente.

Quem precisar procurar diretamente o Cerest encontra atendimento na Rua Dom Pedro II, nº 2687, entre as ruas Jorge Teixeira e Elias Gorayeb. A unidade funciona das 7h às 19h, com consultas presenciais às segundas, terças e quintas-feiras.