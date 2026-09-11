Frentes de limpeza atendem ruas, praças e mercados 

Por Renata Beccária

Publicada em 11/09/2026 às 16h29

Da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré às ruas da zona Sul, equipes de limpeza passaram por avenidas, praças, mercados e bairros de Porto Velho ao longo da semana. O trabalho, executado pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), continuou nesta sexta-feira (11).

Os mutirões atenderam a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a rua Duque de Caxias, as avenidas Presidente Dutra e Jorge Teixeira e a praça Fátima Cleide. À noite, os serviços seguiram pelas avenidas Nações Unidas e Pinheiro Machado.

A lavagem com o Tatuzão ocorreu no cruzamento da avenida Carlos Gomes com a rua João Goulart e entre as ruas Junquilho e Jacinto, na zona Sul. A roçagem passou pela avenida Jorge Teixeira, pelas ruas Poti, Nicarágua e Duque de Caxias e pela área da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

O recolhimento de resíduos contemplou a praça São Pedro, a rua Curitiba, no bairro Caladinho, o cruzamento das ruas Barlavento e Jurubatuba e a avenida Imigrantes. Caminhões-pipa atenderam a Vila Aliança, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (Ipam) e a Escola Orgulho do Madeira.

Durante a semana, as equipes também atuaram nas avenidas Campos Sales, Jorge Teixeira, Pinheiro Machado e Imigrantes, na praça Oswaldo Cruz, na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e nos mercados Central, KM 1 e do Pescado.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que o serviço precisa alcançar tanto as vias de maior movimento quanto os espaços usados pelos moradores. “A limpeza não pode ficar restrita a uma região. O trabalho precisa chegar às ruas, aos bairros, às praças, aos mercados e aos espaços que fazem parte da rotina da população. Esse cuidado também depende da colaboração de cada morador com o descarte correto dos resíduos”.Para o secretário executivo de Serviços Básicos, a divisão das frentes permite atender vários pontos no mesmo dia. “Organizamos as equipes de acordo com o tipo de serviço e a necessidade de cada local. Enquanto uma frente faz o mutirão, outras cuidam da roçagem, da lavagem e do recolhimento. Assim, conseguimos ampliar o atendimento durante a semana”.