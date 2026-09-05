A gafe dos R$ 14 milhões: Adaílton Fúria errou a conta, o alvo e ainda ‘‘cutucou’’ os evangélicos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/09/2026 às 09h54

PORTO VELHO, RO - Há uma regra elementar em debate eleitoral: se você pretende acusar o adversário com base em números, confira os números.

Adailton Fúria não fez isso — ou sua equipe não fez por ele.

No debate de terça-feira, o candidato do PSD atribuiu a Marcos Rogério uma emenda de R$ 14 milhões para, supostamente, construir um museu em Brasília, durante a pandemia.

A cifra tinha tudo para produzir o efeito desejado: milhões enviados para fora de Rondônia enquanto o país enfrentava a Covid.

Só havia um problema.

Não eram R$ 14 milhões.

A participação de Marcos Rogério foi de aproximadamente R$ 483 mil, e, como revelou-se em seguida, para o Museu da Bíblia. Os R$ 14,1 milhões correspondiam ao conjunto de emendas destinadas ao projeto por diferentes parlamentares.

Não é exatamente um erro de arredondamento.

Fúria poderia ter questionado os R$ 483 mil. Poderia discutir prioridade orçamentária. Poderia dizer que destinaria o recurso a outra finalidade.

Mas escolheu os R$ 14 milhões.

E o ataque atravessou Marcos Rogério.

O senador conseguiu responder, corrigiu o valor e saiu praticamente incólume do episódio. O problema político acabou escorrendo para outro lado: ainda que sem essa intenção, Fúria colocou no centro da crítica uma obra de forte simbolismo para o segmento evangélico.

Foi aí que o erro deixou de ser apenas numérico.

Representantes evangélicos reagiram , contestaram a informação e defenderam a destinação dos recursos. Na prática, uma provocação dirigida a Marcos Rogério acabou atingindo também, ainda que lateralmente, um símbolo caro a uma parcela expressiva do eleitorado.

Especialmente em Rondônia.

Mais de 41% da população do Estado se declara evangélica. Evidentemente, esse eleitorado não vota como bloco homogêneo — seria uma simplificação grosseira. Mas também seria ingenuidade imaginar que uma campanha para governador possa criar gratuitamente esse tipo de ruído e seguir adiante como se nada tivesse acontecido.

A questão, portanto, já não é apenas o Museu da Bíblia.

É a gafe dos R$ 14 milhões.

E ela encontrou uma campanha em momento particularmente sensível.

O jornalista Rubens Coutinho, do Tudo Rondônia , afirmou que Fúria havia demitido seu marqueteiro e reproduziu a versão corrente nos bastidores de que a mudança teria relação com o debate. Coutinho também fez uma crítica direta ao comportamento do candidato, a quem descreveu como “generalista e autossuficiente”, e resumiu uma regra simples para esse tipo de confronto: “nunca faça uma pergunta para a qual você já não saiba a resposta”.

Já a coluna Falando Sério, de Herbert Lins, no Rondônia Dinâmica , revelou que João Kaleche deixou o comando do marketing da campanha e que Fúria passou a assumir pessoalmente parte da condução de sua comunicação.

Kaleche negou que a saída tenha ocorrido especificamente por causa do desempenho no debate ou da controvérsia dos R$ 14 milhões.

Essa ressalva importa.

Não há elemento público suficiente para afirmar que a gafe provocou a demissão.

Mas o timing chama atenção.

A mudança no marketing ocorre poucos dias depois de um erro que ganhou repercussão e expôs falhas justamente em uma área que deveria funcionar como filtro antes de uma informação chegar à boca do candidato.

Mais do que isso, o relato atribuído ao ex-marqueteiro aponta para um problema maior.

Herbert Lins enxergou na saída de Kaleche um problema de estilo. Para o colunista, Fúria tenta ser, ao mesmo tempo, candidato, marqueteiro e estrategista — uma centralização que torna difícil o trabalho de quem deveria cuidar profissionalmente da campanha.

É aí que episódios separados começam a conversar entre si.

Rubens Coutinho fala em autossuficiência.

Herbert Lins relata centralização.

Kaleche, segundo a coluna, descreveu um candidato que tenta ocupar também espaços normalmente reservados à equipe.

Nenhuma dessas avaliações, isoladamente, define a personalidade de Fúria.

Mas juntas ajudam a formar uma percepção política sobre sua maneira de conduzir a campanha.

E o próprio debate oferece um exemplo.

Uma estrutura profissional existe justamente para evitar que um candidato leve ao palco uma informação vulnerável. Pesquisa, checagem e preparação servem para impedir que uma provocação se transforme em armadilha para quem a formulou.

Foi o que aconteceu.

O número estava errado.

Marcos Rogério tinha uma resposta simples.

E o tema escolhido carregava um peso religioso muito maior do que aparentemente foi considerado.

Há ainda outra tensão rondando a candidatura.

Fúria vem tentando construir distância do governador Marcos Rocha, embora ambos estejam no PSD e sua candidatura tenha ligação direta com o grupo atualmente no poder.

Segundo a coluna de Herbert Lins, Kaleche considerava equivocada essa estratégia de afastamento.

Há uma razão eleitoral compreensível para Fúria buscar identidade própria: todo candidato quer parecer protagonista de seu projeto.

O problema é que precisa fazer isso sem transformar o governo do próprio partido em um fardo que precise ser negado.

É uma ginástica complicada.

Ao mesmo tempo, disputa com Marcos Rogério um eleitorado fortemente conservador e sensível a pautas religiosas.

Nesse ambiente, comprar uma briga baseada em um número errado justamente em torno do Museu da Bíblia parece menos estratégia do que descuido.

A eleição está apertada. Fúria segue competitivo. Não há razão para transformar uma gafe em sentença sobre sua candidatura.

Mas campanhas costumam revelar seus problemas nas pequenas coisas.

E a dos R$ 14 milhões revelou pelo menos três: falha de pesquisa, erro de cálculo político e dificuldade na escolha do alvo.

A saída do marqueteiro acrescentou uma quarta questão: a concentração das decisões.

Fúria queria criar uma crise para Marcos Rogério.

O senador saiu praticamente inteiro.

Quem acabou entrando involuntariamente na linha de fogo foi o eixo evangélico e uma obra de forte simbolismo religioso.

E talvez aí esteja o ponto mais incômodo de toda a história: o adversário superou o ataque.

O erro ficou com Fúria.