Mulher e cidadão chinês são resgatados com vida 10 dias após avalanche no Nepal

Por G1

Publicada em 05/09/2026 às 09h54

Equipes de resgate do Nepal encontraram com vida uma mulher em uma casa dez dias após a avalanche histórica que devastou o país. A informação foi divulgada neste sábado (5) pelo porta-voz do Exército nepalês.

Segundo as autoridades, a sobrevivente está sendo transportada de helicóptero para Catmandu, onde receberá atendimento médico.

Também neste sábado, um cidadão chinês foi retirado com vida de um túnel soterrado no projeto hidrelétrico Upper Trishuli-1, mais de nove dias após as enchentes e deslizamentos de terra que atingiram a região.

O resgate foi confirmado pelo porta-voz do Exército do Nepal, Raja Ram Basnet. As autoridades não informaram o estado de saúde do sobrevivente nem divulgaram detalhes sobre as circunstâncias da operação.

Na sexta-feira (4), outros dois trabalhadores que estavam presos em um túnel da usina hidrelétrica Trishul 3A também foram resgatados com vida.

Chinês é resgatado com vida após mais de nove dias preso em túnel soterrado no Nepal — Foto: Reprodução Facebook/Exército nepalês

O primeiro sobrevivente foi retirado do túnel da usina hidrelétrica Trishul 3A durante uma operação conduzida pelo Exército nepalês. Pouco depois, um parlamentar do país afirmou que uma segunda pessoa também foi resgatada com vida.

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Nepal resgata 2 trabalhadores presos em túnel 9 dias após avalanche histórica

Imagens compartilhadas pelo Exército mostraram um dos trabalhadores coberto de lama e sendo carregado nos ombros de um socorrista. Equipes médicas prestaram atendimento ainda no local do resgate e posteriormente os dois trabalhadores foram levados a um hospital em Katmandu.

“Não consigo explicar o que estamos sentindo neste momento. Estamos apenas gratos a Deus”, disse Amir Maharjan, irmão de um dos trabalhadores resgatados, à agência de notícias Associated Press (AP).

Autoridades acreditam que outras pessoas ainda possam estar vivas dentro do túnel, porque os socorristas afirmaram ter ouvido outras vozes. O ministro da Energia do Nepal, Biraj Bhakta Shrestha, afirmou à emissora britânica BBC esperar que mais resgates no local nas próximas horas.