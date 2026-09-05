Ator de Quem Ama Cuida é atacado na rua e chora:

Por IG

Publicada em 05/09/2026 às 10h11

João Victor Gonçalves, 24, conhecido como 'Mau Mau' de Quem Ama Cuida, da TV Globo, enfrentou um episódio traumático na madrugada desta sexta-feira (04), ao deixar o Rock in Rio. O ator foi hostilizado e xingado por amigos e pelo próprio streamer GH enquanto deixava o festival.

Enquanto andava na rua, o intérprete ouviu diversas ofensas. "Tá horroroso! Muito feio!", gritaram o influenciador e outros jovens enquanto seguiam João Victor. Visualmente assustado com a situação, o contratado da emissora carioca não respondeu aos comentários e continuou andando.

Ao chegar em casa, João Victor reagiu ao episódio e se pronunciou por meio das redes sociais. "Eu tô até me emocionando com as coisas que eu tô lendo. Agora eu vou chorar. Mas, realmente, isso é o retrato de tudo que a gente mostra. O Mau Mau é um personagem forte, valente, que encara essa homofobia estrutural que vive dentro de casa de uma forma muito corajosa. Ele engole e segue. Talvez tenha sido isso que eu fiz hoje. Eu engoli e segui", começou.

Na sequência, o famoso disse que teve medo de ser roubado. "Dentro de mim, eu talvez estivesse sentindo alguma coisa, mas meu medo de ser roubado era maior, eu acho. Eu quero agradecer o carinho. Obrigado por serem assim", confessou.

Só para ficarem tranquilos, eu estou bem! Amanhã falamos disso. Homofobia não é entretenimento.João Victor Gonçalves, ator de Quem Ama Cuida.

Streamer GH se pronuncia

Pouco tempo após o vídeo repercutir na internet, GH se defendeu. "Uma ótima noite, abençoada por Jesus. Pega a visão. Eu tava numa live aqui, mano. Eu fico fazendo um monte de entretenimento pelo meio da rua. Doideira com maluquice. Fui fazer entretenimento com um cara que tava passando na rua e me dei mal. Cliparam [cortaram], postaram no Twitter e tô recebendo um monte de hate", afirmou.

"A gente erra, a gente é ser humano. Tô pedindo desculpa de coração aberto, que a gente erra. Perdão aí, irmão. Deus abençoe sua vida grandiosamente. Pegou a visão? É isso, pra cima", acrescentou o streamer.

Em outro momento, GH negou ter sido homofóbico com o ator da TV Globo. "Se vocês repararem no vídeo, eu nem tava com vontade de rir. Tava rindo forçado, só pra gerar o entretenimento pra quem tava assistindo a live, que a live tava zero conteúdo. Aí, pra animar, eu fico fazendo essas doideiras no meio da rua", declarou.

"Tem um monte de gente me mandando mensagem, falando que eu fui homofóbico. Jamais, eu não tenho preconceito com ninguém. Só fiz aquilo pelo entretenimento e pelo conteúdo. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Quem tava me assistindo achou engraçado", concluiu.