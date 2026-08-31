Netto chama bancada federal de “pior da história”; Hildon larga com vídeo elogiado; e Rocha faz nova viagem à China

Por Sérgio Pires

Publicada em 31/08/2026 às 09h25

NA HISTÓRIA, A CONDENAÇÃO ABSURDA DOS IRMÃOS NAVES, POR ERRO JUDICIÁRIO. AGORA, POR PROVAS FALSAS, FELIPE MARTINS É A VÍTIMA

O Brasil já registrou centenas de casos de enorme injustiça contra pessoas inocentes. Isso vem ocorrendo há décadas e, agora, está acontecendo de novo. Antes, por incompetência, investigações falhas e policiais corruptos. Hoje, por decisões vindas da Suprema Corte absolutamente políticas, atacando apenas um tipo de gente: o que não é aliado ao atual governo.

Há muitos casos famosos, mas certamente, nko tpújnel do tempo, nenhum como o dos irmãos Naves. Em 1937, eles foram acusados de matar e roubar um primo, Benedito Caetano. Presos, torturados, julgados por um júri que não aceitou as declarações de inocência, Sebastião e Joaquim Naves foram condenados, em 1937, durante a ditadura Vargas, a 25 anos de prisão.

Quinze anos depois, o “morto” reapareceu. Saudável e rico. Levou ainda longo tempo para que os irmãos fossem, enfim, soltos.

O relógio salta para 2022, para se registrar outra enorme injustiça, esta misturada com criminosos que usaram suas funções públicas para forjar provas. Na época dos irmãos Naves, claro, não havia a sofisticação que há hoje. Pois foi através delas que a Justiça dos Estados Unidos deixou claro que foi cometida uma absurda e nojenta injustiça contra um brasileiro, acusado de vários crimes que jamais cometeu.

Felipe Martins foi condenado a 21 anos de prisão por sentença do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo e confirmada pela 1ª Turma do STF, com todos os ministros aliados a ele. Uma das principais provas seria uma viagem ilegal dele aos Estados Unidos. Provas da entrada do agora condenado foram obtidas junto à Imigração americana.

Felipe nunca viajou. Nunca entrou em território americano, como denunciado. Tudo foi forjado por funcionários dos Estados Unidos em parceria com policiais federais do Brasil, segundo a Justiça americana.

Quem confirmou isso foi o juiz Gregory Presnel, do do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Flórida. Os nomes dos funcionários americanos e dos policiais brasileiros que forjaram as provas, ainda não foram divulgados, mas constam no documento oficial.

Felipe continua preso. Por um golpe que nunca aconteceu (é um dos condenados do 8 de Janeiro) e por uma viagem de fuga que teria feito, mas que nunca se realizou.

Os Irmãos Naves jamais recuperaram tudo o que perderam. Felipe Martins vai recuperar sua vida?

HORÁRIO ELEITORAL COMEÇA COM DESTAQUE PARA A BELAS IMAGENS E VÍDEO CRIATIVO DE HILDON CHAVES

Na estreia do Horário Eleitoral Gratuito na TV, Hildon Chaves fez valer seu tempo bem maior do que seus concorrentes. Apresentou seus mais de dois minutos com um vídeo de qualidade, bem feito, com belas imagens, resumindo a grandeza de Rondônia. A música, criativa, cita os nomes de um grande número de municípios e de distritos. Aproveitou bem.

Adailton Fúria, mesmo com bem menos tempo, começou mostrando sua história pessoal, como vendedor de picolé, engraxate e uma vida dura, baseada no esforço pessoal e no trabalho. Mostrou a família e seu sonho de governar Rondônia.

Expedito Netto fez seu vídeo na beira do rio Madeira. Falou sua vida na política, nas entregas, no apoio aos produtores e principalmente da agricultura familiar. Deixou claro: não pede que as pessoas mudem seus posicionamentos, mas ao menos se informem sobre ele, seus planos e o que já realizou.

Marcos Rogério optou por mostrar suas raízes. Acompanhado de um amigo, foi ao interior de Ji-Paraná, tomar café com seus pais. Quis mostrar de onde veio, da vida simples e que deu a base para tudo o que se seguiu em sua vida pessoal e pública.

Pedro Abib foi o último na primeira sequência do horário eleitoral na TV. Foi o único que começou com discurso mais agressivo, afirmando que nove em dez reais arrecadados para o governo evaporam, citando como exemplos mordomias, diárias e cargos comissionados. Segundo ele, isso vai acabar num seu governo.

Não houve participação do candidato Samuel Costa, do PSB, cuja candidatura ainda está sendo analisada pelo TRE rondoniense.

ALEXANDRE MIGUEL GOVERNA NOVAMENTE, ENQUANTO MARCOS ROCHA ESTÁ DE VOLTA À CHINA

Terceira vez. Em poucos meses, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Alexandre Miguel, é o governador interino de Rondônia. Não há muitos detalhes sobre uma nova viagem do titular, Marcos Rocha, para a China. Como em outras ocasiões, só depois do retorno aparecem algumas poucas informações, nunca na mídia oficial do Governo, mas sim através de vídeos divulgados nas redes sociais do próprio Rocha.

A troca de comando aconteceu na sexta-feira, sem qualquer comunicação oficial. Alexandre Miguel já recebeu autoridades, como representantes do Superior Tribunal de Justiça e convidados para um importante evento do Judiciário brasileiro, ocorrido em Porto Velho.

Como não há informações oficiais vindas do Palácio Rio Madeira/CPA, sabe-se apenas que o governador Marcos Rocha vai cumprir agenda na China, convidado para rodadas de negociações e participação em feira internacional, onde divulgará os produtos de Rondônia.

Embora seja de grande importância para o Estado, não há qualquer informação mais detalhada sobre a viagem do Governador e nem quem o acompanhado numa de suas últimas idas ao exterior, antes de terminar seu segundo mandato.

A última vez que o presidente do TJ assumiu o comando do Estado, por dez dias, foi entre 4 e 15 de julho deste ano, também numa viagem de Marcos Rocha à China. Agora, a previsão é de que ele fique no poder até dia 7 de setembro, que está começando, quando Rocha reassume o cargo.

A substituição, prevista na Constituição do Estado, ocorre quando nem o vice-governador e nem o presidente da Assembleia assumam o cargo, interinamente. Sérgio Gonçalves abriu mão e Alex Redano é candidato à reeleição e, portanto, não poderia assumir.

EXPEDITO NETTO CRITICA, IRONIZA E ACREDITA QUE PODE CHEGAR AO SEGUNDO TURNO, PORQUE VOTO NO PT VAI CRESCER

Defesa intransigente do governo Lula. Críticas à bancada federal (“é a pior da história”!) críticas ao Congresso (“nunca houve nada pior!”). A culpa pela falta de industrialização de Rondônia é da legislação tributária estadual e não da União. Ouvir Expedito Netto, o candidato do PT ao Governo de Rondônia é se ter uma visão completamente diferente do que os demais candidatos falam nesta campanha.

No programa dos Dinos da Rádio Parecis FM Expedito, surfou por vários assuntos. Criticou a privatização da energia elétrica, lembrando que, quando deputado federal, foi o único a votar contra. Culpou a bancada por não ter agido quando era a hora, na privatização da BR 364. E avisou: se Governador, vai renegociar o tema e corrigir o que puder ser corrigido. Sem demagogia.

Bateu duro naquilo que chamou de “pesquisas compradas”, onde ele aparecia com baixa intenção de votos, mas destacou os institutos sérios, como o Quaest, afirma, que o colocou com o mesmo percentual (10 por cento) Hildon Chaves, eleito e reeleito Prefeito de Porto Velho.

Durante a sabatina, Expedito opinou sobre questões ambientais, defendendo quem está dentro da lei e dizendo que é preciso levar tecnologia aos produtores, para que eles trabalhem em parceria com o meio ambiente.

Expedito criticou candidatos que disputam com ele a cadeira do Palácio Rio Madeira/CPA, ironizando por apresentarem propostas inviáveis. Criticou também a decisão do país em esquerda e direita, alegando que, enquanto isso, os reais problemas do Brasil não são debatidos.

O PT em Rondônia tem 30 por cento do eleitorado, garante. Vai crescer para 35 por cento, inclusive aumentando o percentual de votos no presidente Lula, acredita. Com isso, ele, Expedito, tem chances reais de chegar ao segundo turno, quando, então, afirma, “será outra eleição, totalmente diferente”!

Nesta segunda, os Dinos encerram a série de sabatinas com o candidato Adailton Fúria.

ACIR OFICIALIZA CANDIDATURA AO SENADO NA CAPITAL, DEFENDENDO A INDUSTRIALIZAÇÃO DAS NOSSAS RIQUEZAS

“Conheço Rondônia, conheço Brasília e sei onde estão os caminhos para buscar os investimentos que nosso Estado precisa. Quero voltar ao Senado para trabalhar, abrir portas e ajudar nossa Rondônia em seus próximos passos”!

Foi com estas frases que o empresário Acir Gurgacz comemorou o encerramento de um evento de grande sucesso, ocorrido na última sexta-feira na sede do Sindsef, em Porto Velho: o lançamento oficial da sua candidatura ao Senado, na Capital.

Agora com sua candidatura oficializada pela Justiça Eleitoral, Acir começa a consolidar seu nome entre os que têm chances reais de chegar a uma das duas cadeiras a que nosso Estado tem direito.

O encontro reuniu um grande número de apoiadores, lideranças políticas, dezenas de candidatos de partidos aliados e, ainda, Pedro Abib, candidato do MDB ao Governo de Rondônia.

Acir afirmou ainda que “Rondônia precisa virar a chave da economia”. Para ele, o Estado avançou na produção agropecuária, mas agora precisa transformar esta força produtiva em indústria, emprego e renda, dentro do nosso território”.

“Rondônia produz muito e produz bem. O que precisamos agora é agregar valor ao que sai da nossa terra. Nosso cacau precisa virar chocolate. Nosso café, premiado em todo o mundo, tem que sair daqui beneficiado. Precisamos transformar nossa matéria-prima aqui, gerar empregos aqui e fazer a riqueza produzida em Rondônia ficar em Rondônia”, discursou, defendendo a luta pela industrialização.

SEGUNDA EDIÇÃO DA AGROTEC TERMINA NESTA DOMINGO, AMPLIANDO O SUCESSO DO ANO PASSADO

Foi apenas a segunda edição, mas a Fenatec, que termina neste domingo, na área da Praça Madeira/Mamoré, centro da Capital, pode comemorar resultados superlativos. O total de negócios fechados só será anunciado durante a semana que começa, mas a feira foi muito positiva e já bem maior do que sua estreia, no ano passado, em termos de público, de expositores, de eventos e, claro, de resultados práticos.

Criada numa iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, através da sua Secretara de Agricultura, a feira mostra a produção regional, sempre na linha de frente. Nosso café, por exemplo, teve grande destaque. Vários tipos atraíram a atenção do público, mas, apenas como exemplo, um dos grandes destaques foi o café produzido na Terra Indígena Rio Branco, em Alta Floresta, que fez grande sucesso.

Teve máquinas, equipamentos, veículos, mas teve também curiosidades e novidades, como a carne de jacaré, que começa, aos poucos, entrar no cardápio regional. Produtos da terra, como a macaxeira, igualmente caíram no gosto dos participantes do evento.

A segunda edição da Agrotec termina neste domingo, depois de cinco dias. Na programação de hoje, palestras, oficiais, apresentações culturais e várias outras atrações.

Quem participou, só tem elogios a fazer. E torcer para que a próxima edição, em 2027, seja ainda maior, para valorizar cada vez mais nossos produtos e nossos produtores.

BR 319: TEM OS VÍDEOS COMEMORANDO O ASFALTO, MAS SEMPRE TEM OS ESTRAGA-PRAZERES, MOSTRANDO OUTRA REALIDADE

Nada como um período de campanha política para se comemorar obras, mesmo que algumas delas estejam na planilha há anos, quando não décadas. Como o que ocorre com a BR 319, que liga Porto Velho a Manaus. Nas últimas semanas, dezenas de vídeos percorrem as redes sociais, mostrando máquinas e homens trabalhando, inclusive em dias de chuva, colocando asfalto em trechos da Rodovia.

As imagens são Fake? Ou seja, seriam falsas? Nada disso. Nem elas e nem o asfalto. Pelo contrário. São várias frentes de obras em andamento, algumas com mais máquinas e trabalhadores, outras com menos, mas todas com cenas reais. Mas então, qual é o problema?

O problema é que sempre aparece algum estraga-prazeres ou estraga planos dos políticos, para dar uma versão nada glamourizada sobre o que está acontecendo. E que mostram que há duas realidades. Numa delas, comemorações efusivas. Noutra, crua realidade.

Menos efusivos, menos comemorativos, há também vídeos mostrando a o mundo real, em que os usuários ainda enfrentam graves dificuldades, principalmente no famoso Trecho do Meio, algo em torno de 450 quilômetros, que continua, em grande parte da sua extensão, com péssimas condições de tráfego. Várias imagens continuam mostrando ônibus e caminhões atolados; carros cobertos de barro e grande perigo em vários pontos.

A BR 319, em toda a sua extensão, será mesmo asfaltada? Tomara que sim. A torcida é que as obras do Trecho do Meio sejam ampliadas como o são outras áreas da Rodovia.

O problema é que estamos a pouco mais de um mês termina a eleição. Só então, depois dela, veremos se o que será mantido serão os vídeos cheios de asfalto ou os produzidos pelos “estraga-prazeres”!

PREFEITURA DA CAPITAL ABRE ESPAÇO PARA PEQUENOS EMPREENDEDORES REALIZAREM VÁRIOS TIPOS DE SERVIÇO

Não se pode negar o poder de comunicação do prefeito Léo Moraes, com seus famosos vídeos e nem sua criatividade. De vez em quando ele surge com ideias diferentes que surpreendem. Se copia de algum lugar, se tudo sai da sua cabeça ou de sugestão de algum assessor, não se sabe, mas que são iniciativas que merecem destaque, não há dúvida.

A última de Léo foi anunciar a contratação, sem a burocracia infernal que envolve o serviço público, de microempreendedores, que tenham registro de MEI (micro e pequeno empreendedor) para realizarem pequenos serviços de pintura, reparos, manutenção, alimentação, eventos, consertos da rede elétrica e problemas hidráulicos, apenas como exemplo.

Num dos seus vídeos, Léo explica, numa encenação com um candidato, como tudo vai funcionar. O interessado tem que entrar no aplicativo PVH+ e procurar no banner o “Contrata+PVH”. Ali, basta fazer a inscrição, com seus dados e tipo de serviço que presta, que já estará apto a realizar estes pequenos trabalhos ao Município. Sem burocracia, sem aquela exigência de documentação sem fim, em realizar qualquer ação de serviço em qualquer governo.

Segundo o Prefeito, são 140 áreas em diversos segmentos. O empreendedor MEI (micro e pequena empresa) registra sua proposta e acompanha tudo pelo celular. As propostas são analisadas e tão logo aceitas, o micro recebe a confirmação sobre o serviço a ser realizado e o valor a ser pago.

QUATRO ANOS DEPOIS, AUMENTOU 18 POR CENTO A MORTANDADE DOS YANOMAMIS, MAS GOVERNO ATUAL CULPA BOLSONARO

Quatro anos do governo Lula e as mortes de índios Yanomamis deram um salto: foram 951 óbitos durante o governo Bolsonaro e agora subiram para 1.121 neste ano. Mas de quem é a culpa? Não poderia ser diferente. Nota do atual governo brasileiro culpa um governo que já terminou há mais de 1.300 dias, pelo aumento significativo de mortes entre os indígenas. Na campanha política pelo terceiro mandato, Lula e seus aliados falavam em “genocídio Yanomami!”.

Artistas beneficiados pelo Lei Rouanet, correram a gravar vídeos, protestando contra o que estava acontecendo. Agora, tanto tempo depois, com a mortandade em alta, para Lula e seus aliados, a grande culpa é do seu antecessor. Hoje, nem um pio dos mesmos artistas!

“A comparação entre períodos é especialmente problemática porque desconsidera que, entre 2019 e 2022, houve grave deterioração da assistência à saúde, com subnotificação de adoecimentos e óbitos”, diz o governo.

Contrastando com dados oficiais do seu próprio Ministério da Saúde, o Planalto afirma que “os dados mais recentes mostram evolução concreta. O número de óbitos caiu 29,5 por cento entre o primeiro semestre de 2023 e o mesmo período de 2026, de 224 para 158 registros. No mesmo intervalo, foram zeradas as mortes por malária, enquanto os óbitos por desnutrição caíram 75,7 por cento e por infecção respiratória aguda, 40,8 por cento”.

Ora, se tudo isso é verdade, como o total de óbitos ainda cresceu muito mais nos últimos anos? Como foram 951 com Bolsonaro e 1.121 com Lula, num crescimento de quase 18 por cento?

Que cada um acredite no que quiser…

PERGUNTINHA

Qual sua opinião sobre, em rede nacional de TV, o presidente Lula jurar que não conhece, nunca ouviu falar e nunca esteve com a lobista Roberta Luchsinger, envolvida em escândalos de corrupção como sócia de Lulinha, filho dele e, momentos depois, explodia em vários sites e nas redes sociais várias fotos do Presidente abraçado e conversando com a suspeita?