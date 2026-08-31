Xi Jinping se reúne com Putin em cúpula anti-EUA no Quirguistão; Irã também participa

Por G1

Publicada em 31/08/2026 às 09h38

O presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se nesta segunda-feira (31) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante uma cúpula "anti-Ocidente e anti-EUA" no Quirguistão.

Xi e Putin trataram sobre a guerra da Ucrânia, porém esse não foi o tema principal do encontro entre os dois, afirmou o Kremlin, sem dar detalhes.

Os líderes chinês e russo chegaram no domingo (30) a Bishkek, capital quirguistanesa, para participar da cúpula anual da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), grupo formado para fazer um contraponto à influência global dos Estados Unidos (leia mais abaixo).

Ao lado da Rússia, a China tem apresentado a OCX como uma alternativa a organizações alinhadas ao Ocidente, como o G7. Nos últimos anos, Pequim tem buscado ampliar o alcance e a influência da organização, prometendo assistência para o desenvolvimento e ajuda financeira.

O Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou na semana passada que a OCX conseguiu "explorar um novo caminho para a cooperação regional". Pequim promove de forma consistente, com o apoio da Rússia, a ideia de uma ordem mundial alternativa à liderada pelos EUA.

Além disso, a China e a Rússia estreitaram laços nos últimos anos em meio à guerra da Ucrânia, com acusações de que Pequim coopera com o Kremlin com conhecimento e equipamentos militares durante o conflito.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, estão entre os líderes de Estado que também viajaram para a cúpula.

Várias outras reuniões bilaterais estão previstas às margens do encontro da OCX, incluindo uma na terça-feira (1º) entre Putin e Pezeshkian. O presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, também reuniu-se com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, nesta segunda.

OCX como contraponto aos EUA

Presidente da China, Xi Jinping (ao centro), anda acompanhado do presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov (à esquerda), em guarda de honra durante visita a Bishkek em 31 de agosto de 2026. — Foto: Vyacheslav Oseledko/AFP

A OCX foi fundada em 2001 por China, Rússia e quatro países da Ásia Central como um fórum de segurança. Ao longo do último quarto de século, o grupo cresceu em tamanho e influência, embora seus objetivos e programas permaneçam vagos e seu reconhecimento internacional seja baixo.

Atualmente, a OCX tem 10 países-membros:

China;

Rússia;

Índia;

Irã;

Belarus;

Paquistão;

Cazaquistão;

Quirguistão;

Tajiquistão;

Uzbequistão.

A organização, porém, não é um bloco político ou militar unificado, e analistas destacam que seus membros têm divergências significativas e interesses próprios distintos.