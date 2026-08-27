Colisão entre picape e carreta deixa mortos na BR-364

Por rondoniatual.com

Publicada em 27/08/2026 às 08h30

Um grave acidente registrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (27) terminou em tragédia na BR-364, entre os municípios de Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná, em Rondônia.

Segundo as primeiras informações, uma Fiat Toro e uma carreta, que seguiam em sentidos opostos, colidiram frontalmente por motivos que ainda não foram esclarecidos.

Com a força da batida, a carreta saiu da pista e passou muito perto de atingir estabelecimentos comerciais localizados na região da entrada de Ouro Preto do Oeste.

As informações iniciais apontam para cerca de três possíveis vítimas fatais, porém o número ainda precisa ser confirmado oficialmente pelas equipes que atendem a ocorrência.

A Fiat Toro envolvida no acidente seria um veículo oficial pertencente ao município de Jorge Teixeira.

Equipes de socorro e autoridades foram mobilizadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários no local.

As informações ainda estão sendo apuradas. Novos detalhes sobre as vítimas, as circunstâncias da colisão e a identificação dos envolvidos serão divulgados assim que forem oficialmente confirmados.