Por SECOM

Publicada em 27/08/2026 às 08h36

Com o objetivo de reduzir a fila de espera por leitos no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e ampliar a capacidade de atendimento ortopédico na rede estadual, o Governo de Rondônia implantou um novo serviço médico-cirúrgico especializado em ortopedia e trauma no Hospital de Retaguarda de Rondônia e no Hospital Estadual e Pronto-Socorro João Paulo II.

Desde o início de agosto, mais de 536 procedimentos ortopédicos foram realizados, viabilizados por meio da contratação emergencial, que conta com uma equipe formada por médicos anestesistas e ortopedistas, enfermeiros, técnicos de radiologia e técnicos de enfermagem capacitados para imobilização e instrumentação cirúrgica, além de equipamentos médico-hospitalares.

O serviço contempla procedimentos de maior complexidade nas áreas de quadril, joelho, ombro, cotovelo, oncologia ortopédica, mão, alongamento ósseo, pé e tornozelo, ampliando a oferta de cirurgias na rede estadual. A contratação terá duração inicial de um ano.

No Hospital Estadual e Pronto-Socorro João Paulo II, pacientes que anteriormente precisavam ser transferidos para a realização de procedimentos ortopédicos agora podem ser atendidos na própria unidade, por meio da nova prestação de serviços médicos. A realização das cirurgias respeita o perfil do pronto-socorro, destinado ao atendimento imediato de urgência e emergência.

Já no Hospital de Retaguarda de Rondônia, anteriormente eram realizados apenas procedimentos simples, considerados de baixa complexidade. Com a implantação do novo serviço, a unidade passou a ampliar o atendimento ortopédico, contribuindo para dar mais agilidade ao atendimento dos pacientes.

O Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro continua atendendo na área de ortopedia, sendo a unidade com maior capacidade de internação, por possuir mais de 600 leitos, além de contar com maior diversidade de especialidades. Além dessas unidades, hospitais privados conveniados ao Governo de Rondônia também realizam procedimentos ortopédicos.

O secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, explica que a nova prestação de serviços soma-se à força de trabalho já existente e contribui para melhorar a rotatividade de leitos, permitindo que os pacientes retornem com mais brevidade para seus lares. “A cirurgia acontece sem demora, e a recuperação é acompanhada pela equipe em atendimentos ambulatoriais”, destaca.