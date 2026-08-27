Dois acusados são baleados após confronto com a Força Tática

Por hora1rondonia.com

Publicada em 27/08/2026 às 08h50

Uma perseguição policial terminou em confronto e deixou dois criminosos baleados no final da tarde desta quarta-feira (26), na região da Rua Joaquim da Rocha com a Estrada dos Japoneses, no bairro Castanheira, zona Sul de Porto Velho.

A ação mobilizou equipes da Força Tática do 9º Batalhão, após os suspeitos tentarem fugir utilizando um veículo que havia sido roubado no início da semana.

De acordo com as informações, os criminosos estavam em um Volkswagen Gol levado durante um roubo ocorrido em uma residência na Vila Codaron, às margens da BR-364.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, o carro foi localizado nesta quarta-feira e passou a ser acompanhado pelas equipes policiais.

Durante a perseguição, os suspeitos tentaram escapar e acabaram entrando em confronto com os militares.