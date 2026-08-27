Wiveslando Neiva aparece entre os nomes mais lembrados em pesquisas para deputado estadual em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 27/08/2026 às 09h46

O candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) vem ganhando espaço na disputa pelas cadeiras da Assembleia Legislativa de Rondônia nas eleições de 2026. Levantamentos divulgados ao longo do ano têm registrado o nome do candidato entre os mais lembrados pelo eleitorado, indicando um cenário de competitividade na corrida eleitoral. Na pesquisa Phoenix mais recente, realizada entre os dias 15 e 18 de agosto com 961 entrevistados em nove municípios, Wiveslando aparece com 2,19% das menções na pesquisa espontânea, figurando na oitava colocação.

A presença nas pesquisas ocorre em meio a uma agenda de atuação que Wiveslando Neiva vem desenvolvendo em diferentes regiões do estado, especialmente ao lado do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), candidato a deputado federal. Segundo Wiveslando, a experiência acumulada junto ao mandato tem permitido acompanhar de perto as necessidades dos municípios e contribuir para a articulação de ações e investimentos.

“Tenho tido a oportunidade de estar presente nos mais variados cantos de Rondônia, acompanhando de perto o trabalho desenvolvido pelo deputado Ezequiel Neiva e contribuindo também nos bastidores para que as demandas dos municípios possam avançar. Essa vivência nos dá uma visão muito clara de que cada região tem suas particularidades e precisa de uma representação que esteja presente”, destacou Wiveslando Neiva.

O nome de Wiveslando também aparece em outros levantamentos realizados ao longo de 2026. Em pesquisa Phoenix realizada em junho, o candidato registrou 4,1% dos votos válidos identificados na sondagem espontânea, ficando entre os nomes mais citados na disputa pela Assembleia Legislativa.

Para Wiveslando, os números representam um sinal positivo do trabalho que vem sendo construído, mas também aumentam a responsabilidade de continuar percorrendo o estado e mantendo o contato direto com a população. “É muito positivo perceber que nosso nome está sendo lembrado e que estamos crescendo nas pesquisas. Isso mostra que o trabalho está chegando às pessoas, mas sabemos que ainda temos muito caminho pela frente. Recebo esses números com muita gratidão e, principalmente, como uma responsabilidade ainda maior para continuar trabalhando e ouvindo a população”, afirmou.

A estratégia de Wiveslando tem sido marcada pela presença constante nos municípios, com reuniões, encontros com lideranças, apoiadores e colaboradores, além do contato direto com moradores. A agenda pelo interior busca ampliar o conhecimento sobre as necessidades de cada região e transformar as demandas apresentadas pela população em propostas para sua atuação parlamentar.

O candidato destaca que esse contato direto é parte fundamental de seu projeto político e que pretende levar para a Assembleia Legislativa uma atuação construída a partir da realidade vivenciada nos municípios. “Meu perfil é estar onde é necessário. É visitar, conversar, ouvir e entender o que cada município precisa. Não existe uma solução única para todo o estado. Cada região tem suas características, suas dificuldades e suas potencialidades. É estando presente que conseguimos compreender essa realidade e construir um mandato que realmente dialogue com as pessoas”, ressaltou Wiveslando Neiva.

A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 18 de agosto de 2026, com 961 entrevistados, em nove municípios de Rondônia. A margem de erro informada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está identificado na imagem com a referência TRE-RO nº 06747-2026.