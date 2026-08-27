Prefeitura de Ariquemes realiza a entrega de 130 uniformes para os alunos do Projeto de Balé

Por assessoria

Publicada em 27/08/2026 às 10h26

Encerramos o dia celebrando mais uma conquista para a cultura e para as nossas crianças e jovens! Realizamos a entrega de 130 uniformes para os alunos do Projeto de Balé, proporcionando mais incentivo, identidade e motivação para que cada um deles continue seguindo seus sonhos através da arte.

Essa conquista é resultado do investimento da Prefeitura de Ariquemes, somado à destinação de emenda parlamentar da vereadora Aguida Mayara, unindo esforços para fortalecer a cultura e incentivar o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes.

Mais do que uniformes, estamos entregando oportunidades, autoestima e incentivo para novos sonhos e grandes conquistas!