Marcos Rogério fica à frente no 1º turno e supera Fúria por 11 pontos no 2º, aponta Quaest

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/08/2026 às 18h49

A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25) mostra Marcos Rogério (PL) numericamente à frente na disputa pelo Governo de Rondônia no primeiro turno e com vantagem sobre Adailton Fúria (PSD) em uma eventual segunda rodada.

No cenário estimulado, Marcos Rogério aparece com 24% das intenções de voto, enquanto Fúria registra 21%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Na sequência aparecem Expedito Netto (PT) e Hildon Chaves (União), ambos com 10%. Samuel Costa (PSB) tem 2% e Pedro Abib (MDB), 1%.

Os eleitores indecisos somam 22%, enquanto 10% afirmam que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer.

Primeiro turno

Marcos Rogério (PL): 24%

Adailton Fúria (PSD): 21%

Expedito Netto (PT): 10%

Hildon Chaves (União): 10%

Samuel Costa (PSB): 2%

Pedro Abib (MDB): 1%

Branco/nulo/não vai votar: 10%

Indecisos: 22%

Segundo turno entre Rogério e Fúria

Em um eventual segundo turno entre os dois primeiros colocados, a Quaest aponta Marcos Rogério com 40% e Adailton Fúria com 29%, uma diferença de 11 pontos percentuais.

Nesse cenário, 16% dizem que votariam em branco, anulariam ou não escolheriam nenhum dos dois, enquanto 15% permanecem indecisos.

A pesquisa também testou Marcos Rogério contra os outros dois candidatos que aparecem na faixa dos 10% no primeiro turno.

Contra Expedito Netto, Rogério tem 49%, ante 23%. Diante de Hildon Chaves, aparece com 47%, contra 20%.

Nos demais confrontos simulados, Fúria tem 37% contra 23% de Hildon e 41% contra 18% de Expedito. Já Hildon aparece com 33%, contra 27% de Expedito Netto.

Fúria aparece à frente na espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, o cenário é diferente.

Adailton Fúria aparece com 12% e Marcos Rogério com 11%. Hildon Chaves tem 4% e Expedito Netto, 3%.

Nesse recorte, 65% dos entrevistados não indicaram espontaneamente nenhum candidato.

A Quaest também perguntou sobre a possibilidade de mudança de voto. 57% afirmam que a escolha já é definitiva, enquanto 42% dizem que ainda podem mudar de candidato até a eleição de 4 de outubro.

Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 804 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto de 2026. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi encomendado pela Rede Amazônica e está registrado na Justiça Eleitoral sob os números RO-05711/2026 e BR-00490/2026.