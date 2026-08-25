Sebrae e Sicoob Credip levam Jornada da Inovação à 9ª FICOP

Por SEBRAE-RO

Publicada em 25/08/2026 às 15h01

A 9ª Feira Industrial e Comercial de Pimenta Bueno e Região (FICOP) movimentou o município entre os dias 20 e 22 de agosto, na Praça dos Pioneiros. Considerada uma das principais feiras de negócios, indústria, comércio e inovação do interior de Rondônia, a programação reuniu empreendedores, empresas e visitantes em uma agenda com oportunidades de negócios, conhecimento, cultura e entretenimento.

Organizada pela Associação Empresarial de Pimenta Bueno (ACIPB) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a FICOP também contou com a participação do Sebrae em Rondônia, em parceria com o Sicoob Credip. Durante os três dias de evento, as instituições apresentaram a Jornada da Inovação, uma experiência interativa que aproximou o público de conteúdos sobre empreendedorismo, finanças e inovação.

Tecnologia para aproximar conhecimento e inovação

Para participar da Jornada da Inovação, os visitantes realizavam um breve cadastro por meio de um QR Code e, utilizando o próprio celular, podiam interagir com conteúdos em realidade aumentada. A experiência levou informações práticas sobre empreendedorismo, finanças e inovação de forma dinâmica e acessível.

A proposta foi aproximar o público de ferramentas e conhecimentos que podem contribuir para o desenvolvimento dos pequenos negócios, além de mostrar como a tecnologia pode ser utilizada para transformar a experiência de aprendizagem.

Ao concluir a jornada, os participantes também recebiam um brinde exclusivo. A iniciativa atraiu mais de 1.000 pessoas ao estande do Sebrae e do Sicoob Credip durante os três dias de feira.

Feira fortalece negócios e valoriza a produção local

Além das ações voltadas à inovação e ao empreendedorismo, a 9ª FICOP contou com espaços destinados à exposição de pequenos negócios e artesanato, praça de alimentação e uma programação com atrações culturais e esportivas.

A diversidade de atividades transformou a feira em um espaço de encontro entre empreendedores, consumidores e comunidade, contribuindo para a divulgação da produção local e para a movimentação da economia de Pimenta Bueno e região.

A participação do Sebrae em Rondônia em eventos como a FICOP também representa uma oportunidade de estar próximo dos empreendedores, identificar demandas e levar conhecimento e soluções que contribuam para o fortalecimento dos pequenos negócios.

A Jornada da Inovação integrou esse movimento ao unir tecnologia, informação e interação em uma experiência voltada ao desenvolvimento do empreendedorismo e à construção de novos caminhos para os negócios.