Ticiane Pinheiro revela detalhes de nova atração da Globo

Por IG

Publicada em 25/08/2026 às 16h24

A apresentadora Ticiane Pinheiro é a nova estrela da TV Globo e, em breve, ela comandará uma atração na telinha da emissora carioca. A esposa de César Tralli, inclusive, está no Dança dos Famosos.

Sem data de estreia definida, Ticiane Pinheiro contou que a atração é diferente do que já foi produzido pelo canal. Em entrevista, a esposa de César Tralli contou que as gravações da atração foram adiadas devido à sua participação no programa de Huck.

“Na hora que recebi o convite para o Dança dos Famosos, fiquei superfeliz, só que eu estou com um projeto no Globoplay e falei: ‘Gente, como eu vou dar conta do projeto e da dança?’”, pontuou à Quem.

"Eu conversei com o pessoal e a gente decidiu realmente entrar na dança e deixar o projeto para depois", disse a filha de Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema.