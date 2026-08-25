Virginia Fonseca apaga vídeo em que amigo tenta beijá-la após críticas

Por R7

Publicada em 25/08/2026 às 16h21

Virginia Fonseca voltou a ser alvo de uma polêmica nesta terça-feira (25). A influenciadora, que está em Madri, na Espanha, para passar alguns dias com o namorado, o jogador de futebol Vini Jr., foi fazer algumas compras com amigos e acabou gravando um vídeo que dividiu opiniões.

No registro, Virginia aparece abraçada com o amigo de infância e ex-assessor, Hebert Gomes, quando ele faz um pedido inusitado. “Dá um beijo”, disse.

Virginia, então, desvia o rosto e faz uma cara de quem não gostou. “Credo, que nojo”, respondeu ela. “Estou com a minha princesa, coisa mais linda”, declarou Hebert.

O vídeo acabou viralizando nas redes, com algumas pessoas criticando, principalmente torcedores de Vini. “A Virginia está sendo cancelada internacionalmente por causa desse vídeo”, comentou uma pessoa no X (ex-Twitter). “Ela não consegue ficar sozinha com o namorado, tem que levar os segura-bolsas, principalmente esse insuportável que não agrega em nada”, opinou outra. “Típica amizade que só faz ferrar a relação do casal”, afirmou mais uma.