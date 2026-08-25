Cerca de 250 kg de skunk são apreendidos em São Francisco do Guaporé

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/08/2026 às 16h52

A identificação da origem e do destino de uma carga de aproximadamente 250 quilos de material com características de skunk passou a ser investigada após uma apreensão realizada nesta terça-feira (25), nas proximidades do Parque de Exposições de São Francisco do Guaporé.

Os volumes foram encontrados abandonados às margens de um curso d’água. Segundo as informações repassadas às equipes, os pacotes eram de cor azul. No interior, havia material que apresentava características visuais e odor semelhantes aos da droga conhecida como skunk.

A confirmação sobre a natureza da substância, porém, dependerá dos exames periciais. Todo o material recolhido foi apreendido e encaminhado para análise.

A localização da carga ocorreu durante uma ação conjunta da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO2), da 3ª Companhia do 11º BPM e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A atuação foi desencadeada após informações sobre a presença dos pacotes naquela região.

Com a apreensão, as investigações deverão avançar para esclarecer de onde a carga saiu, qual seria seu destino e quais pessoas estariam envolvidas no armazenamento e no transporte do material.

A ação integra atividades da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento às Organizações Criminosas (RENORCRIM), do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas (ENFOC), por meio do ciclo RECUPERA, além da iniciativa Brasil Contra o Crime Organizado.