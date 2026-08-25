Agrotec 2026 chega com novos espaços e experiências em Porto Velho

Por Danillo Cardoso

Publicada em 25/08/2026 às 16h41

Porto Velho se prepara para receber, de 26 a 30 de agosto, a 2ª edição da Agrotec – Feira de Desenvolvimento do Agronegócio e Agricultura Familiar, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Neste ano, a feira chega com uma estrutura ampliada e novidades que prometem aproximar ainda mais a população da produção rural de Rondônia.

Uma das principais novidades será a exposição animal, realizada pela primeira vez no complexo. O espaço contará com 22 baias para exposição de bovinos e promete ser uma das atrações da feira

“A Agrotec deste ano vem com muitas novidades comparada ao ano passado. Uma das principais é a nossa exposição animal, que, pela primeira vez, acontece no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré”, destaca o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Douglas Bener.

A feira também terá novos galpões dedicados à alimentação, agroindústrias, artesanato e agricultura familiar, além de espaços temáticos voltados para a cafeicultura, mandiocultura, piscicultura e meliponicultura.

Entre as experiências, o público poderá conhecer o Espaço Sabor e Aroma, com exposição, torra e degustação de cafés; o Jardim do Mel, dedicado às abelhas e à produção de mel; e o Espaço Raízes, onde será possível acompanhar a produção de farinha de mandioca ao vivo.

“Você que gosta daquela farinha d’água, daquela farinha boa, vai poder acompanhar o preparo aqui, em tempo real, e ainda tomar aquele açaí”, convida Douglas.

Na piscicultura, a programação terá exposição de peixes da Amazônia, degustações, palestras e o Festival do Tambaqui, além da apresentação do projeto ProAqua, da Unir.

Para o prefeito Léo Moraes, a Agrotec também representa uma oportunidade de valorizar quem produz e aproximar a população das riquezas do município e de Rondônia.

“A Agrotec é uma grande vitrine do que Rondônia produz e de tudo aquilo que podemos construir quando unimos conhecimento, tecnologia e trabalho. Queremos fortalecer quem produz, gerar oportunidades e mostrar que inovação também nasce das nossas raízes.”

Público poderá conhecer o Espaço Raízes, onde será possível acompanhar a produção de farinha de mandioca ao vivo

Com uma programação pensada para unir negócios, conhecimento, gastronomia e experiências, a Agrotec 2026 promete ser um espaço para toda a família conhecer de perto as riquezas produzidas no campo e valorizar quem movimenta a economia rural.

A feira acontece de 26 a 30 de agosto, das 14h às 21h, de quarta a sábado, e das 8h às 16h no domingo, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.