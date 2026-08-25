Encontros com equipes do Atendimento Educacional Especializado fortalecem estratégias para garantir aprendizagem e permanência dos estudantes 

Por Semias

Publicada em 25/08/2026 às 16h37

A Prefeitura de Porto Velho avança na construção de uma nova Política Municipal de Educação Inclusiva, com atuação integrada entre a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Após a mobilização realizada com os diretores da Rede Municipal de Ensino, teve início nesta terça-feira, 25 de agosto, um novo ciclo de encontros, agora voltado aos profissionais que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE).

A iniciativa busca ampliar o diálogo com quem está diretamente envolvido no atendimento aos estudantes público da educação especial, fortalecendo práticas, fluxos e estratégias capazes de garantir uma educação cada vez mais inclusiva e qualificada na Rede Municipal.

Entre os pontos centrais da nova política estão o fortalecimento do Plano Educacional Individualizado (PEI), do Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE) e a organização adequada da força de trabalho, considerando as necessidades de cada estudante e de cada unidade escolar.

Para o prefeito Léo Moraes, a integração entre as políticas de inclusão e de educação é fundamental para que o município consiga avançar de maneira estruturada.

“Essa integração entre a Semias e a Semed é fundamental para o desenvolvimento da nova política e para que Porto Velho continue crescendo, oferecendo um atendimento digno às nossas crianças. Estamos trabalhando para fortalecer instrumentos como o PEI e o PAEE e, ao mesmo tempo, garantir uma gestão correta da força de trabalho, para que os profissionais estejam organizados de acordo com as reais necessidades dos nossos estudantes e das escolas”, destacou o prefeito.

Os encontros com os profissionais do AEE fazem parte de um processo de construção conjunta, que prevê escuta, orientação técnica e alinhamento das práticas adotadas na Rede Municipal de Ensino.

A proposta é consolidar uma política que não se limite ao acesso à escola, mas que assegure condições efetivas de participação, aprendizagem, desenvolvimento e permanência dos estudantes, respeitando suas particularidades e garantindo os apoios necessários.

O ciclo de reuniões seguirá nos dias 26, 27, 28 e 31 de agosto, além de 3 e 4 de setembro, contemplando gradativamente os profissionais das unidades escolares da Rede Municipal.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Porto Velho reforça o compromisso de construir uma educação inclusiva com planejamento, responsabilidade, integração entre políticas públicas e atenção às necessidades reais das crianças e das famílias.