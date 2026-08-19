Por ROTA POLICIAL NEWS

Publicada em 19/08/2026 às 08h39

O esporte rondoniense ganhou mais um motivo para comemorar. O trio de Ginástica Rítmica da Flex, de Vilhena, Rondônia, conquistou o 2º lugar no Torneio Regional Norte de Ginástica Rítmica, realizado em Rio Branco, no Acre, garantindo uma vaga no Torneio Nacional, que acontecerá em Aparecida, São Paulo, de 3 a 9 de novembro de 2026.

O trio é formado pelas atletas Alice Jackowski Ventura, Lara Yasmim da Silva Valadão e Thayla Milena de Souza Coutinho, que competiram na categoria Pré-Infantil, com o aparelho corda.

Além da conquista do trio, a Flex também alcançou o 3º lugar geral por equipes entre os clubes participantes da Região Norte, resultado que demonstra a força do trabalho desenvolvido pela equipe de Vilhena.

As conquistas são fruto de muito treinamento, disciplina e dedicação das atletas, além do trabalho da professora Anna Martins e do apoio dos familiares.

Agora, um novo desafio

A classificação para o Nacional chegou logo após uma viagem que exigiu um grande esforço financeiro da equipe. Para participar do Torneio Regional Norte, em Rio Branco, a Flex utilizou praticamente todo o recurso disponível em seu caixa, investindo na viagem para que as atletas pudessem competir e buscar a classificação.

O resultado veio: a equipe voltou do Acre com importantes conquistas e a tão sonhada vaga para o Nacional. Porém, os recursos financeiros foram comprometidos com a participação no Regional, tornando ainda mais difícil custear a próxima etapa.

Agora, para chegar a Aparecida, São Paulo, a equipe precisa arrecadar aproximadamente R$ 20 mil. O valor será destinado aos custos da viagem, incluindo deslocamento de Vilhena até Campinas, deslocamento de Campinas até Aparecida do Norte e respectivos retornos, hospedagem, alimentação, inscrições, arbitragem e demais despesas.

E o tempo é curto: a equipe tem apenas uma semana para arrecadar o valor necessário, prazo para confirmação da participação no Torneio Nacional.

Por isso, familiares e equipe estão mobilizando empresas, instituições e toda a comunidade em busca de parceiros e patrocinadores que acreditam no esporte e no potencial das jovens atletas.

Qualquer contribuição pode fazer a diferença. Empresas também podem apoiar o projeto e associar sua marca a uma iniciativa que incentiva o esporte, a disciplina, a dedicação e a realização dos sonhos de crianças e adolescentes.

As atletas já fizeram a parte delas: treinaram, competiram e conquistaram a vaga. Agora, precisam de apoio para transformar essa classificação em uma oportunidade de representar Vilhena e Rondônia no cenário nacional.

RUMO AO NACIONAL

Destino: Aparecida – São Paulo

Competição: 3 a 9 de novembro de 2026

Modalidade: Ginástica Rítmica – Trio Pré-Infantil | Corda

Conquista: 2º lugar no Torneio Regional Norte – Rio Branco (AC)

Resultado por equipes: 3º lugar geral da Região Norte

Meta: R$ 20 mil

Prazo para confirmação: 1 semana

APOIE ESSA EQUIPE E FAÇA PARTE DESSA CONQUISTA!

Para apoiar ou saber como contribuir:

WhatsApp: (69) 99265-8228

Toda ajuda pode ser decisiva para que Alice, Lara e Thayla representem Vilhena e Rondônia no cenário nacional da Ginástica Rítmica.