Suplente de Mariana Carvalho é mais rico de todos; Jaime Gazola teve mais de 9.000% em evolução patrimonial e Ieda “empobreceu”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/08/2026 às 11h05

PORTO VELHO, RO - Francisco Raposo Jr aparece no topo do ranking dos maiores patrimônios declarados entre as candidaturas registradas para as eleições de 2026 em Rondônia. Candidato a 1º suplente de Mariana Carvalho, do Republicanos, ele informou R$ 48.380.852,09 em bens à Justiça Eleitoral. A base utilizada pelo Rondônia Dinâmica reúne, até agora, 396 candidaturas registradas, das quais 337 tinham bens declarados.

Logo atrás aparece a deputada Ieda Chaves, candidata à reeleição pelo União Brasil, com R$ 34.583.352,29. A terceira posição é de Dr. Jaime Gazola, candidato a deputado federal pelo Podemos, que declarou R$ 30.914.001,73.

Marcelo Lucas, candidato a 1º suplente pelo PP (Sílvia Cristina), ocupa a quarta colocação, com R$ 30.792.411,54. Hildon Chaves, candidato ao Governo de Rondônia pelo União Brasil, vem em quinto, com patrimônio declarado de R$ 30.330.625,02.

Na sequência aparecem Jaqueline Cassol, candidata a deputada federal pelo PSD, com R$ 16.342.081,49; Dr. Edson Aleotti, candidato a deputado estadual pelo Podemos, com R$ 15.879.568,39; Márcia de Oliveira, candidata a deputada federal pelo PRD, com R$ 15.528.000,00; Delegado Lucas Torres, candidato a deputado estadual pelo PL, com R$ 15.271.957,23; e Acir Gurgacz, candidato ao Senado pelo PDT, com R$ 14.979.953,33.

No caso de Lucas Torres, porém, há uma ressalva. O candidato publicou uma nota de esclarecimento dizendo que houve erros de digitação em dois bens registrados em sua declaração. Segundo ele, um imóvel lançado por R$ 15.129.914,00 teria como valor correto R$ 15.129,14, enquanto um terreno registrado por R$ 19.000,00 teria valor de R$ 109.000,00. A correção, entretanto, ainda não havia sido feita junto ao TSE, razão pela qual o ranking considera o valor que permanece oficialmente registrado na base eleitoral.

Entre os integrantes da lista, Francisco Raposo Jr, do grupo Novalar, também apresenta uma das mudanças patrimoniais mais expressivas no histórico disponível. Em 2018, quando concorreu a deputado estadual pelo PP, declarou R$ 2.992.063,17. Quatro anos depois, na candidatura a deputado federal de 2022, o total caiu para R$ 967.673,08, redução de 67,7% apontada pela ferramenta de evolução patrimonial.

Em 2026, o cenário mudou completamente. Agora candidato a 1º suplente, Raposo declarou R$ 48.380.852,09. Na comparação com os R$ 967.673,08 informados em 2022, a evolução apresentada pela ferramenta chega a 4.899,7%. É esse valor que o coloca no primeiro lugar entre todos os patrimônios declarados considerados no levantamento.

Dr. Jaime Gazola também apresenta uma trajetória de forte crescimento nos valores informados à Justiça Eleitoral. Em 2008, quando concorreu a vereador pelo PV, declarou R$ 10.000,00. Em 2010, ao disputar uma vaga de deputado estadual pelo mesmo partido, o patrimônio informado já era de R$ 317.277,09.

Agora, em 2026, Gazola concorre a deputado federal pelo Podemos e declarou R$ 30.914.001,73. A ferramenta de evolução patrimonial aponta uma variação de 9.643,5% entre os R$ 317.277,09 de 2010 e os R$ 30,9 milhões informados nesta eleição. O valor coloca o candidato na terceira posição do ranking estadual.

Ieda Chaves, embora esteja em segundo lugar entre os maiores patrimônios de 2026, seguiu o caminho inverso entre as duas eleições disponíveis em seu histórico. Em 2022, quando também disputou uma vaga de deputada estadual pelo União Brasil, ela declarou R$ 39.108.115,61.

Na candidatura de 2026, o patrimônio declarado por Ieda caiu para R$ 34.583.352,29. A redução apresentada pela ferramenta é de 11,6%. São cerca de R$ 4,5 milhões a menos em valores nominais declarados à Justiça Eleitoral na comparação entre as duas disputas.

Mesmo com a queda entre 2022 e 2026, Ieda continua com o segundo maior patrimônio da lista, abaixo apenas dos R$ 48,3 milhões declarados por Francisco Raposo Jr e acima dos R$ 30,9 milhões informados por Jaime Gazola.

O levantamento também retrata a situação disponível na base eleitoral consultada. Por isso, no caso de Lucas Torres, permanece contabilizado o total atualmente registrado no TSE, apesar da manifestação pública do candidato afirmando que dois dos valores foram preenchidos de forma incorreta e ainda precisam ser corrigidos oficialmente. Partidos, federações e coligações têm até 19h de sábado (15/08) para requerer o registro das candidaturas. Para Rondônia, governador/vice, senador/suplentes e deputados são registrados no TRE-RO.

CONFIRA:



