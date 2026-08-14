Prefeitura Porto Velho leva solução de fornecimento de água potável à comunidade de Ilha Nova

Por Renata Beccária

Publicada em 14/08/2026 às 11h42

A Prefeitura de Porto Velho implantou recentemente um Sistema Compacto de Potabilização de Água PW Tech na comunidade de Ilha Nova, no distrito de Calama, região do Baixo Madeira. O equipamento trata a água captada do Rio Madeira e beneficia diretamente 20 famílias, que somam cerca de 80 moradores.

A estrutura também poderá servir como ponto de apoio para comunidades próximas. Com esse atendimento complementar, a estimativa é de que cerca de 100 pessoas tenham acesso à água tratada.

“Nosso compromisso é fazer com que os serviços públicos cheguem também às comunidades rurais e ribeirinhas. Cada região exige uma solução adequada à sua realidade. Em Ilha Nova, unimos tratamento de água e energia solar para oferecer mais segurança às famílias”, garantiu o prefeito Léo Moraes.

Tratamento adequado à realidade local

Antes da implantação, a comunidade utilizava somente sulfato de alumínio e hipoclorito de sódio no tratamento da água, ou seja incompleto e sem controle técnico da qualidade final da água tratada. O novo sistema permite melhorar as operações e processos do tratamento de água e garantir a produção de água dentro dos padrões de potabilidade, atende à Portaria 5 do Ministério da Saúde (anexo 20 – SS65).

A água é captada no Rio Madeira segue primeiro para um reservatório com capacidade de mil litros. Nesse local, ocorre o pré tratamento em batelada com uso de coagulante sulfato de alumínio, e “repouso” por algumas horas, variável, a depender da qualidade da água bruta e tempo necessário para a sedimentação das partículas grosseiras e impurezas.

Em seguida, a água passa pelo equipamento Sistema Compacto PW Tech, uma sequência de filtros particulados e membranas de ultrafiltração para retenção dos contaminantes remanescentes. Ao fim do processo, segue para um segundo reservatório de mil litros e disponibilizado a população.Como a comunidade não possui fornecimento contínuo de energia elétrica, o sistema conta com painéis solares e bateria para manter o sistema em operação.

“Trata-se de uma ação mais que programática, uma questão de responsabilidade e promoção de dignidade a população apoiada e incentivada pelos secretários Thiago Catanhede e Giovanni Marini. O projeto foi planejado de acordo com as condições de Ilha Nova. O primeiro reservatório permite a realização do pré tratamento por meio da coagulação e sedimentação. Na sequência, o equipamento constituído de clorador e filtros em série, completa o tratamento e a água fica armazenada para distribuição. A energia solar garante o funcionamento do sistema mesmo sem rede elétrica contínua”, explicou o diretor do Departamento de Saneamento Básico da Secretaria Executiva de Serviços Básicos, Marcelo Barroso.

Resultados das análises

Resultados atestam que o sistema cumpriu as etapas de clarificação, filtração e desinfecção previstas no tratamento

Os testes feitos após a instalação apontaram redução da turbidez e remoção do ferro presente na água bruta. Na captação, a turbidez era de 330 NTU e a concentração de ferro ultrapassava 7 miligramas por litro.

Após a pré tratamento e uso do sistema compacto houve a remoção de ferro e turbidez de 1,0 NTU e cloro residual livre de 0,55 miligrama por litro.

Os resultados atestam que o sistema cumpriu as etapas de clarificação, filtração e desinfecção previstas no tratamento.

Parceria com os moradores

A implantação contou com a participação dos moradores, que prepararam a estrutura de madeira destinada a receber os reservatórios, conforme o projeto fornecido pela Prefeitura. A administração municipal ficou responsável pela solução técnica, pela instalação do equipamento e pela adaptação do sistema à realidade energética da localidade. A cooperação ajudou a preparar o espaço e reforça o cuidado compartilhado com a conservação da estrutura. Já o acompanhamento da qualidade da água e as ações de manutenção do equipamento ficam sob responsabilidade da Prefeitura.