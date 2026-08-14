Recuperação de estradas rurais em Rondônia é essencial para o escoamento da safra, aponta Dr. Benedito Alves

Por Assessoria

Publicada em 14/08/2026 às 11h08

Em Rondônia, onde a produção rural movimenta a economia de diversos municípios, a qualidade das estradas vicinais está diretamente ligada à capacidade de o produtor comercializar aquilo que produz. Quando uma estrada não oferece condições adequadas de tráfego, o problema deixa de ser apenas de infraestrutura e passa a afetar toda a cadeia produtiva.

Para o candidato a deputado estadual Dr. Benedito Alves (Republicanos), melhorar as estradas rurais significa garantir condições para que a produção saia do campo e chegue aos mercados, reduzindo dificuldades enfrentadas por produtores e comunidades do interior.

Quando a estrada ruim vira prejuízo

A dificuldade começa dentro da propriedade e pode se transformar em um problema para toda a economia:

Estrada ruim: caminhões e outros veículos enfrentam dificuldades para acessar as propriedades;

caminhões e outros veículos enfrentam dificuldades para acessar as propriedades; Transporte prejudicado: em determinados períodos, o produtor pode ter dificuldade para retirar sua produção;

em determinados períodos, o produtor pode ter dificuldade para retirar sua produção; Custo maior: viagens mais demoradas e condições ruins aumentam os gastos com transporte e manutenção dos veículos;

viagens mais demoradas e condições ruins aumentam os gastos com transporte e manutenção dos veículos; Prejuízo ao produtor: parte da produção pode perder valor ou chegar ao mercado com custos maiores;

parte da produção pode perder valor ou chegar ao mercado com custos maiores; Consumidor afetado: o aumento dos custos de transporte pode acabar refletindo no preço final dos produtos.

Além disso, estradas rurais em boas condições facilitam o acesso de moradores a escolas, unidades de saúde e serviços públicos, beneficiando não apenas produtores, mas toda a população que vive no campo.

Prioridade para as rotas de produção

Entre as propostas defendidas por Dr. Benedito Alves está a criação de um programa estadual de recuperação de estradas vicinais, com prioridade para as rotas utilizadas no escoamento da produção.

A proposta prevê que o planejamento considere os períodos de safra, a concentração da produção e as condições dos trechos com maior dificuldade de circulação. A intenção é direcionar os investimentos para pontos em que a melhoria da infraestrutura possa gerar maior impacto econômico e social.

“Não adianta o produtor ter uma boa produção se ele não consegue tirar aquilo da propriedade. A estrada precisa acompanhar a força do nosso campo. Quando melhoramos uma estrada rural, estamos ajudando o produtor, o comércio, o transporte e também o consumidor”, afirma Dr. Benedito Alves.

Infraestrutura que movimenta a economia

Para o candidato do Republicanos, estradas e pontes rurais devem ser tratadas como parte da própria política de desenvolvimento agrícola de Rondônia.

A recuperação da infraestrutura pode reduzir custos, facilitar o transporte, aumentar a segurança e proporcionar ao produtor melhores condições para negociar e comercializar sua produção.

Em um estado com extensa área rural e forte presença da agricultura e da pecuária, investir nas estradas vicinais significa fortalecer diretamente a capacidade de Rondônia produzir, comercializar e gerar renda.

Dr. Benedito Alves defende que a infraestrutura rural seja planejada a partir das necessidades de quem produz e de quem vive no campo, priorizando as rotas que conectam propriedades, comunidades rurais, municípios e os principais mercados consumidores.