Luizinho Goebel inicia campanha em busca do sexto mandato consecutivo

Por Assessoria

Publicada em 14/08/2026 às 11h22

O deputado estadual Luizinho Goebel inicia oficialmente sua campanha neste domingo (16) em busca do sexto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de Rondônia. Com uma trajetória marcada pela continuidade no Legislativo, ele é atualmente o parlamentar estadual com mais tempo de atuação na Casa.

Ao longo de sua trajetória política, Luizinho construiu uma atuação próxima dos municípios e manteve presença em diferentes regiões de Rondônia, onde acumulou apoio de lideranças políticas, comunitárias e representantes de entidades.

O início da campanha marca uma nova etapa desse trabalho. O deputado pretende intensificar a agenda de visitas e encontros pelo estado, levando aos eleitores um balanço de sua atuação e apresentando os compromissos que pretende assumir para um novo mandato.

A experiência acumulada ao longo dos anos no Legislativo é um dos pontos destacados pelo parlamentar. Para Luizinho, o conhecimento adquirido no acompanhamento das demandas dos municípios permite uma atuação mais efetiva na busca por investimentos e melhorias para a população.

Durante seus mandatos, o deputado destinou recursos para diferentes municípios e participou de ações voltadas a áreas como saúde, infraestrutura, agricultura, educação e apoio a entidades.

A campanha também começa com o respaldo de diversas lideranças de diferentes regiões do estado. A rede de apoio construída ao longo dos anos deverá participar da mobilização eleitoral e das agendas que serão realizadas durante o período de campanha.

Luizinho afirma estar confiante para iniciar mais uma disputa eleitoral e pretende utilizar a experiência acumulada no Legislativo para apresentar aos eleitores os resultados de seu trabalho e as propostas para o futuro.

Com o início oficial da campanha, o parlamentar passa a intensificar o contato direto com a população em uma caminhada que tem como objetivo garantir a continuidade de sua atuação na Assembleia Legislativa e ampliar o trabalho em defesa dos municípios de todas as regiões de Rondônia.