Campanha de doação de sangue mobiliza voluntários neste sábado em Porto Velho

Por assessoria

Publicada em 14/08/2026 às 11h32

Um gesto simples, rápido e capaz de salvar vidas. Com esse propósito, o Porto Velho Shopping realiza neste sábado (15), em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), uma campanha de doação de sangue aberta à comunidade.

A ação acontece das 10h às 16h, no Espaço de Experiência, localizado no 2º piso do empreendimento, e tem como objetivo facilitar o acesso da população à doação, além de contribuir para a manutenção dos estoques utilizados no atendimento de pacientes em hospitais e unidades de saúde de Rondônia.

A necessidade de sangue é permanente e os estoques precisam ser abastecidos continuamente para atender demandas relacionadas a cirurgias, tratamentos de doenças, acidentes e outras situações de emergência.

Para o superintendente do Porto Velho Shopping, Bruno Vianna, “a doação de sangue é um ato de solidariedade que tem um impacto real e imediato na vida de quem precisa. Ao receber essa campanha, buscamos facilitar a participação da comunidade e mostrar que pequenas atitudes podem gerar grandes transformações. É uma oportunidade para que cada pessoa contribua de forma concreta para salvar vidas.”

Quem pode doar?

De acordo com a Fhemeron, podem doar sangue pessoas que atendam aos seguintes critérios:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem apresentar autorização dos responsáveis);

Pesar no mínimo 50 quilos;

Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas horas que antecedem a doação;

Apresentar documento oficial com foto.

Também é recomendado que o voluntário esteja descansado e tenha dormido pelo menos seis horas na noite anterior à doação.

Quem não pode doar temporariamente?

Algumas situações impedem a doação temporariamente, entre elas:

Estar com sintomas de gripe, febre ou infecções;

Estar gestante ou em período recente de pós-parto;

Ter consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Ter realizado tatuagem ou piercing recentemente, conforme critérios definidos pelos serviços de hemoterapia;

Ter passado por determinados procedimentos médicos ou cirúrgicos em período recente.

Cada candidato passa por uma triagem clínica antes da coleta para garantir a segurança tanto do doador quanto de quem receberá o sangue.

Estoques dependem da participação da população

A assistente social da Fhemeron, Maria Luiza, destaca que campanhas externas são importantes para ampliar o alcance da doação e conscientizar novos voluntários. “Muitas pessoas têm vontade de doar, mas acabam adiando por falta de oportunidade ou informação. Quando levamos a campanha para espaços de grande circulação, conseguimos aproximar esse público e mostrar que doar sangue é um processo seguro, rápido e extremamente importante. Cada bolsa coletada pode beneficiar mais de uma pessoa e fazer a diferença em tratamentos e situações de emergência.”

Segundo a profissional, a participação regular dos doadores é fundamental para manter os estoques em níveis adequados ao longo do ano. “O sangue não pode ser fabricado e depende exclusivamente da solidariedade das pessoas. Por isso, cada doação é valiosa e ajuda a garantir que os hospitais tenham condições de atender quem precisa.”

Serviço

Campanha de Doação de Sangue

Sábado - 15 de agosto

Das 10h às 16h

Espaço de Experiência – 2º piso do Porto Velho Shopping

Participação gratuita