Começou 'sujeira' com IA e Marcos Rogério é a primeira vítima; MDB bateu o martelo; e Léo faz bem em judicializar a greve

Por Sérgio Pires

Publicada em 10/08/2026 às 08h39

GOVERNO SERÁ SÓCIO COM O “SPLYT PAYMENT”! PAGAMENTO DOS TRIBUTOS NO RECEBIMENTO ASSUSTA EMPRESARIADO

As grandes empresas também serão prejudicadas, é claro. Mas serão as micro e pequenas as que mais vão sofrer e, pior, muitas delas não conseguirão sobreviver, quando apenas uma das inovações da Reforma Tributária começar a valer, já no início do ano que vem.

O “Split Payment” ou pagamento dividido, é um modelo financeiro em que o valor de uma transação (Pix, cartão de crédito, boleto ou transferência ou qualquer outra forma de pagar algo) é automaticamente repartido entre os envolvidos no momento do pagamento, incluindo o fornecedor e os órgãos arrecadadores de tributos, como a Receita Federal e os fiscos estaduais e municipais.

No popular, o governo em todas as suas instâncias (federal, principalmente, mas também estaduais e municipais) tornam-se sócios de um negócio, por menor que ele seja. Isso porque no momento da cobrança, ou seja, no recebimento da Nota Fiscal, todos os tributos já virão descontas.

Uma empresa que emitir uma Nota Fiscal de 5 mil reais, por exemplo, receberá menos de 4 mil, porque os tributos já serão descontados automaticamente e antecipadamente. Um pequeno ou micro que emitir uma Nota de 500 reais, receberá apenas 400, em média.

Pelas regras atuais, os impostos são pagos em datas fixas, podendo o empresário, seja qual seu tamanho, manter algum capital de giro informal e lutar para manter suas obrigações tributárias em dia. Agora não!

O que se sabe é, em resumo, que na prática, ainda dependendo de mais informações, o novo sistema funcionaria assim: numa venda de 500 reais, com 20 por cento de carga tributária, 400 seriam transferidos ao fornecedor e 100 seriam automaticamente destinados ao governo, sem que a empresa precise fazer esse repasse depois. Tudo ocorreria em tempo real, no momento da transação.

Em resumo, “Split Payment” se tornará uma ferramenta tecnológica que viabiliza o recolhimento automático de tributos. Em vez de a empresa calcular e pagar os impostos em um momento posterior, o próprio sistema de pagamento dividirá o valor da transação no ato da compra, destinando a parcela correspondente diretamente aos cofres públicos.

Um vídeo divulgado pelo Simpi nacional, que está publicado neste blog, deixa clara a preocupação dos pequenos com o que está por vir. Mais ainda: a não ser empresas que tenham profissionais especializados para cuidar das suas finanças e contabilidade, quem não os têm está perdido, pela desinformação.

“Mais uma vez, o empresário vai pagar a conta. E os pequenos e micros vão ser muito prejudicados, inclusive com muitos deles tendo que desistir dos seus negócios. É lamentável”, desabafa o presidente do Simpi de Rondônia, Leonardo Sobral.

QUEM PERDEU PAI, MÃE, FILHO, AMIGOS E PESSOAS QUERIDAS NUNCA DEVE ESQUECER O QUE FIZERAM CONTRA NÓS!

Henrique Mandetta, ex-ministro da saúde, na CPI do Circo, em maio de 2021: “só me resta dizer que a tomada de decisão da minha gestão foi em cima de três pilares: a defesa intransigente da vida; o SUS como meio para atingir e a ciência como elemento de decisão. Esses foram os três pilares sobre os quais construímos o eixo de prevenção, atenção, testagem, hospitalização e de monitoramento da doença”.

Grupo de “Pesquisadores” da USP, num estudo essencialmente político: “é lamentável a história do combate à pandemia no Brasil com o tratamento precoce e e o kit Covid”, ironizando o uso de cloroquina e “outros medicamentos e drogas ineficazes”.

Carlos Carvalho, diretor da área de Pneumologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, em São Paulo, outubro de 2021 : “Alguns prefeitos distribuíram saquinho com o ‘kit covid’. As pessoas mais crédulas achavam que tomando aquilo não iam pegar Covid nunca e demoravam para procurar assistência quando ficavam doentes”.

Jornal o Estado de São Paulo, sem informar as fontes, em março de 2021: “cinco pacientes que utilizaram os medicamentos sem comprovação médica e científica contra a Covid, em São Paulo, foram parar na fila de transplante de fígado. Destes, três morreram por causa de um quadro de hepatite. Entre os efeitos observados por profissionais de saúde estão hemorragias, insuficiência renal e arritmias”.

Cientista Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência (?) em depoimento da Comissão Temporária da Covid-19, em abril de 2021: “o kit covid de medicamentos (que inclui cloroquina e ivermectina, entre outros fármacos) não serve para tratar a doença e ainda podem haver muitos efeitos colaterais do uso indiscriminado desses remédios”!.

Folha de São Paulo, de maio de 2021: “ há várias mensagens contra as vacinas. Todas argumentam contra receber alguma vacina de Covid-19, sem evidências concretas, usando informações falsas ou retiradas do contexto”.

O Globo, de abril de 2021: “o presidente Jair Bolsonaro defendeu liberdade total aos médicos para receitarem tratamento contra Covid-19. A defesa pelo presidente de medicamentos como cloroquina, gerou conflito com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, que selou a criação de um comitê para tratar da pandemia. O argumento para contestar Bolsonaro é que o uso de cloroquina é comoprovadamente ineficaz”!

COMEÇOU A GUERRA SUJA: DEEPFAKE FEITA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TENTA LIGAR MARCOS ROGÉRIO A LULA E A DILMA

Não basta tirar do ar. Tem que chegar ao responsável e a todos envolvidos na podridão de um ataque vil, através de uma Deepfake, tentando prejudicá-lo na eleição deste ano. Desta vez, a vítima foi o senador Marcos Rogério, candidato do PL ao Governo, mas, segundo as próprias palavras dele, “não se pode aceitar, independente contra quem seja feito”.

A Justiça Eleitoral mandou tirar do ar uma chamada Deepfake, claramente manipulada, tentando dar a quem assiste ao vídeo a “informação”, obviamente deturpada, de que Marcos Rogério teria tido apoio e teria apoiado os presidentes Lula e Dilma, em eleições passadas.

Não precisa ser especialista para descobrir a tentativa (felizmente frustrada pela Justiça Eleitoral) de manter no ar um vídeo feito por Inteligência Artificial. O advogado Nelson Canedo, que ingressou com a ação junto ao TRE em nome do PL, explica que “na perícia apresentada ao TRE, foram identificadas alterações nos movimentos labiais, na sincronização entre áudio e vídeo e na articulação da fala, características compatíveis com uma Deepfake”.

Para não repetir a informação falsa, basta dizer que a montagem foi feita através de imagens e informações falsas, como se na sua história política Marcos Rogério não seja, hoje, um dos maiores adversários da esquerda no país e, claro, adversário ferrenho de Lula.

“Este é o pior tipo de manipulação que pode haver num processo eleitoral: querer fazer a população acreditar em algo que é sabidamente falso”, protestou Marcos Rogério, ao falar sobre o assunto.

E concluiu: “isso é uma fraude para tentar enganar o eleitor!”

MDB FECHA PARCERIA COM O PDT E LANÇA ACIR GURGACZ COMO ÚNICO CANDIDATO AO SENADO

“Habemus candidato!” O MDB bateu o martelo, na quinta-feira, ao anunciar o nome do empresário Acir Gurgacz, do PDT, como seu único candidato ao Senado. A aliança foi obviamente produzida por Confúcio Moura, o presidente regional dos emedebistas, que cumpriu acordo feito antecipadamente. Como ele próprio renunciou, Confúcio colocou seu partido a serviço da candidatura de Acir.

Num rápido encontro na sede do partido, o acordo foi oficializado, com curtos discursos do próprio Acir e de Pedro Abib, o nome escolhido pelo partido para concorrer ao Governo. Acir falou na sua ligação histórica com os emedebistas de Rondônia e Abib destacou que a parceria une a experiência d senador e novas lideranças no Estado, como a dele próprio.

Confúcio Moura desistiu de ser candidato uma semana depois de aprovado na convenção do seu partido, por não ter conseguido unir os partidos de esquerda, como o PT, o PSB e outros, em torno do seu nome. A aliança chegou a ser confirmada, mas o MDB teria que abrir mão de candidatura própria ao Governo e apoiar Expedito Netto. Foi aí que o acordo não deu certo.

O senador que lidera os emedebistas, contudo, estará à frente da aliança, na organização da campanha. Outro detalhe: a relação de candidatos à Câmara Federal, aprovados em convenção, ainda poderá ter alguma mudança, inclusive com recursos encaminhados à Justiça de possíveis candidatos relegados na relação final e que foram preteridos por uma nominata indicada pessoalmente pelo presidente do partido.

PERDÃO, LEITORES: DATA CORRETA DO PRIMEIRO DEBATE DA SIC TV SERÁ EM 21 DE SETEMBRO

O dia é 21 de setembro. O outro é 13 de outubro. As datas marcam a agenda para a realização do debate entre os seis candidatos ao Governo, no primeiro turno. E o 13 de outubro marcará o confronto entre os dois finalistas que, com percentual muito próximo a 100 por cento, haverá na corrida pelo Palácio Rio Madeira/.CPA/.

Ambos vão acontecer na SICTV/Rondônia, Canal 11 na TV aberta, que sempre têm sido fundamentais para a decisão do eleitor. Em 21 de setembro, uma segunda-feira, no começo da noite, acontecerá o grande debate do primeiro turno para o Governo do Estado. Já dia 13, uma terça, os dois finalistas terão o confronto decisivo na emissora que hoje lidera a audiência em vários horários.

Nos vários debates realizados pela emissora, tanto para eleições municipais quanto estaduais, vários confrontos históricos ocorreram. Quem não lembra o de Hildon Chaves com Willimes Pimentel; o de Marcos Rogério contra Marcos Rocha; o de Euma Tourinho com Mariana Carvalho, na última eleição municipal? São apenas alguns exemplos de momentos inesquecíveis dos confrontos verbais que marcaram a TV rondoniense.

No primeiro programa, em 21 de setembro, Marcos Rogério, Adailton Fúria, Hildon Chaves, Expedito Netto, Pedro Abib e Samuel Costa vão participar, responde perguntas dos telespectadores, de autoridades e confrontando-se. Desde já coloque na sua agenda.

Na Rádio Parecis FM, todos os candidatos também serão sabatinados pelos Dinossauros Beni Andrade, Cícero Moura, Erik Araújo e Sérgio Pires. As datas das sabatinas serão divulgadas em breve.

FORA DAS DATAS JUNINAS, ARRAIAL FLOR DO MARACUJÁ AGORA ESTÁ AGENDADO PARA SETEMBRO

Nem junho, nem julho, nem agosto. A festa do Arraial Flor do Maracujá foi agora empurrada para setembro, numa data completamente fora dos festejos juninos. O festival de Quadrilhas e Boi-Bumbás agora está agendado para acontecer entre os dias 18 A 27 de Setembro próximo.

A nova data foi definida em reunião entre a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e a União Junina Portovelhense (Unajup). Segundo os organizadores, a mudança foi acordada para garantir melhores condições técnicas e estruturais para os dez dias de programação.

Nos últimos anos, mesmo repetindo o sucesso das edições anteriores, que começaram no início dos anos 80 do século passado, o Arraial perdeu um pouco de sua tradição pela troca de local e data. Mudou-se de onde é hoje a região do Ministério Público do Trabalho e Assembleia Legislativa para o Parque dos Tanques. Manteve-se grandioso, contudo.

A partir de 2015, quando mudou definitivamente para o Parque dos Tanques, a festa ainda se manteve imensa. Começou a perder um pouco seu brilho quando se implantaram as mudanças de datas, tirando o espírito das festas juninas e empurrando a maior festa cultural de Rondônia para os meses subsequentes.

Neste ano, a 42ª edição já estava programada para agosto, entre 21 e 30 deste mês de agosto. Não deu certo. Nesta semana, nova data foi marcada. Será cumprida? Espera-se que sim, porque o porto-velhense e o rondoniense não podem ficar sem seu maior e mais tradicional evento cultura!

ESTE ANO TEM ELEIÇÃO. ENTÃO, É HORA DE AGENDAR GREVE PARA OS PROFESSORES!

É ano de eleição. Então, aí vem mais uma greve! É mesma ladainha há algumas décadas. Quase todo ano eleitoral, ainda mais se os adversários estão no poder, tem greve dos professores. Seria cômico, não fosse trágico. O uso político da força sindical se repete há longo tempo.

Os professores ganham pouco? Obviamente que sim. Em Porto Velho, em Brasília, em Porto Alegre. Não importa que cidade seja, embora já tenha havido alguns avanços, nossos professores jamais recebem o que realmente merecem. Aqueles que ensinam e nos preparam para a vida, que formam profissionais, que trabalham pelo futuro do país, não importa quanto ganhem, sempre terão menos que merecem.

Tanto professores quanto policiais deviam ser as profissões mais bem pagas do país. Ao contrário, os que mais ganham são os políticos e membros do Poder Judiciário. Com relação aos professores, afora os discursos de palanque eleitoral, na verdade, os avanços têm sido muito menores do que deveriam ser.

Contudo, o sindicalismo, que estava se esvaindo, mas agora voltou com sua República se fortalecendo novamente, retorna com as mesmas pautas que, para surpresa de ninguém, aparecem com destaque quando se aproximam as eleições.

Pois faz muito bem o prefeito Léo Moraes em não aceitar esta pressão e judicializar uma greve que, por trás dela, não se tem certeza sobre suas intenções.

A Prefeitura e o Estado têm obrigação de melhorar a vida dos professores. Mas nenhum em se curvar a pressões de sindicatos.

A ASSASSINA BR 364, INSEGURA E SEM PISTA DUPLA, MATA MAIS CINCO DE UMA MESMA FAMÍLIA, NUM SÕ ACIDENTE

É desesperador o que tem acontecido na BR 364, no trecho entre Vilhena e a divisa com o Acre. Nestes perto de mil quilômetros, vidas são destruídas seguidamente. Muitos dos acidentes têm mais de uma vítima fatal. Como o que ocorreu nesta quinta à tarde, na região de Vista Alegre do Abunã.

Uma violenta colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão bitrem matou cinco pessoas da mesma família. Cinco vidas perdidas. Cinco famílias desesperadas. Morreram todos os passageiros do carro. Levados embora numa colisão que ainda está investigada, mas numa Rodovia da Morte, com uma única pista, com tráfego pesadíssimo e pronta para assassinar.

O motorista, três mulheres adultas e uma criança foram destroçadas. O carro em que estavam capotou várias vezes, caindo fora da rodovia. A tragédia apenas repetiu o que se vê com lamentável frequência numa rodovia sem segurança, muitas vezes sem acostamento e, com apenas uma pista, qualquer erro pode ser fatal.

Os números são assustadores. Em 2025. 456 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Rondônia. Foram 38 mortes por mês: mais de uma por dia. Em 2003, foram 89 mortes apenas na BR 364. Desde lá, o volume de acidentes cresceu e o de vidas perdidas também.

O acidente da quinta-feira, com várias vítimas fatais, infelizmente não é incomum na rodovia. Alta velocidade, ultrapassagem em locais proibidos, desrespeito à sinalização somam-se às centenas e centenas de com caminhões que trafegam na rodovia todos os dias, às vezes em longas filas.

Daí, os motoristas que ignoram as leis de segurança tentam ultrapassagens impossíveis. O resultado, todos sabemos qual é!

SENADOR QUE CONCORRE COM NOME DE BOLSONARO DEFENDE PAUTAS DA LIBERDADE, DA PRODUÇÃO E DO AGRONEGÓCIO

Um nome novo na política rondoniense e ainda chegando com o aval pessoal do presidente Jair Bolsonaro e sua família, Bruno Scheid tem conseguido atrair muita gente nas muitas reuniões que têm feito. Numa delas, realizada na Unopar em Porto Velho, na semana passada, o postulante ao Senado reuniu um público aproximado de 500 pessoas.

E o que tem feito o candidato que usa o nome de Bolsonaro, autorizado pela Justiça Eleitoral? Basicamente, tem defendido pautas da direita. Tem feito duras críticas a alguns ministros do STF. Tem gritado contra os grupos de invasores de propriedades, segundo ele, protegidos pelo atual governo do país.

Scheid também tem defendido os produtores, principalmente os pequenos. Tem protestado com veemência contra os brutais ataques de forças policiais, Instituto Chico Mendes, Ibama e Funai contra quem trabalha e vive da terra, em Rondônia, alguns há décadas e que agora estão sendo atacados e punidos.

Defende também outras plataformas, como defesa da liberdade, apoio total ao agronegócio; proteção à propriedade privada; o que ele chama de “a volta da segurança jurídica”. Na sua campanha tem anunciado também, como prioridadea anistia ao que aponta como “injustiçados” do 8 de janeiro.

Administrador, produtor rural e aliado próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o candidato do PL disputa o cargo com Guilherme Teodoro e Dirceu Fernandes como suplentes. A chapa completa já foi registrada na Justiça Eleitoral.

PLANOS DE CAIADO: ANISTIA PARA O 8 DE JANEIRO, CRIAÇÃO DE UMA POLÍCIA ÚNICA SUL AMERICANA E REFORMAS PARA O PAÍS

Pacificar o país, com anistia a todos os condenados do 8 de Janeiro. Criar uma polícia unificada na América do Sul, para combater o crime organizado em diferentes países. Revisar a Reforma Tributária. Estas foram algumas das propostas apresentadas pelo presidenciável Ronaldo Caiado, durante sabatina para veículos de jornalismo da Rede Globo, nesta semana.

Resumiu: “Isto é uma briga inútil, é uma briga que só traz desgaste. Eu tenho consciência absoluta que se eu promover a anistia, este assunto sai da pauta e nós vamos viver um outro momento. Um movimento de produção, de desenvolvimento, de pautas que sejam relevantes para as pessoas”.

Num outro momento, Caiado garantiu que, se eleito, vai privatizar privatizaria os Correios e a produção de gás da Petrobras, mas não o fará em relação à exploração em águas profundas. Informou também que não entrariam nos planos de privatização nem o Banco do Brasil e nem a Caixa Federal.

Se eleito, Caiado garante que no primeiro dia de governo, mandaria ao Congresso projetos se reformas tanto administratia quanto pokíica no país. Também mexerá, de imediato, na Reforma Tributária, com mudanças que ele considera importantes. Garantiu ainda a promoção de um duro ajuste fiscal, com cortes na máquina pública e uma revisão da Previdência.

Depois de longos anos na vida pública, incluindo dois mandatos muito bem sucedidos em Goiás, onde saiu com 82 por cento de aprovação, Caiado se diz preparado para comandar o país. É um nome muito forte para e enfrentar a esquerda e tentar tirar Lula de um quarto mandato.

PERGUNTINHA

Qual sua opinião sobre o fato do Brasil ter aceito e abrigado como Adido Militar da Venezuela, o general Luis Gerardo Reyes Rivero, um dos líderes da criminosa repressão ao povo do seu país, sob a ditadura de Nicolas Maduro e que já recebeu várias sanções dos Estados Unidos, pelos atos que cometeu?