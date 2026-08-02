2ª edição da Agrotec terá amplo espaço de cidadania, saúde, justiça e serviços gratuitos para a população

Por Jean Carla Costa

Publicada em 10/08/2026 às 09h33

A 2ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar (Agrotec 2026), promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), será realizada de 26 a 30 de agosto, das 14h às 21h, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), em Porto Velho. Além de reunir exposições, palestras e tecnologias voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e da agroindústria, o evento contará com um Pavilhão Institucional, onde a população terá acesso gratuito a serviços de saúde, assistência social, orientação jurídica, cidadania e educação oferecidos por diversos órgãos e instituições parceiras.

Para o prefeito Léo Moraes, a Agrotec representa uma oportunidade de aproximar a população dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, valorizar o setor produtivo do município. “A Agrotec é uma feira que reúne conhecimento, inovação, produção e, principalmente, oportunidades para a população. Queremos que as famílias participem, conheçam as tecnologias e também encontrem, em um só lugar, serviços que podem fazer a diferença no dia a dia”.

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Douglas Bener, destaca que a Agrotec vai além da exposição de máquinas e tecnologias. "Queremos aproximar os serviços públicos da população e oferecer um evento que beneficie toda a família".

O diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas da Semagric e coordenador da Agrotec 2026, Herlan Alves Lopes, reforça que a parceria entre as instituições amplia o alcance da feira. "A união dos parceiros torna a Agrotec ainda mais completa, levando conhecimento, orientação e atendimento de qualidade para os visitantes".

Entre os parceiros confirmados estão a Unama, com aferição de pressão arterial e glicemia, testes rápidos, tipagem sanguínea; o Tribunal de Justiça, com o programa Justiça Rápida; a Defensoria Pública, com atendimento jurídico gratuito; o Ministério Público do Estado de Rondônia, com atendimento jurídico e todos os serviços da Ouvidoria Institucional; Ministério Público do Trabalho, com as orientações jurídicas; a Semias, com atualização do Cadastro Único e emissão de documentos; a Semusa, com ações de atenção básica à saúde; a Rede Humaniza, com atendimentos médicos, nutricionais, estéticos e massoterapia; a Funasa, com laboratório móvel e análise de água; a Embrapa, apresentando pesquisas, tecnologias, aplicativos e soluções que facilitam o dia a dia dos produtores rurais; a Faculdade Santo Antônio (FSA), com palestras e oficinas de empreendedorismo, inovação e qualificação profissional; a Rioterra, com oficinas de bombas de sementes e kokedamas; o IFRO, com o espaço de acolhimento a Pessoas com Deficiência (PCDs) por meio do Projeto PCD+ Mães Atípicas; e o Detran, com ações de educação para o trânsito.

O diretor da Assessoria Técnica (Astec) da Semagric e coordenador do Pavilhão Institucional da Agrotec, Felix Ferreira de Souza Junior, destaca que o espaço foi planejado para atender pessoas de todas as idades. "Nossa proposta é reunir diversos serviços em um único ambiente, facilitando o acesso da população e proporcionando uma experiência completa durante a Agrotec".