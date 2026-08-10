Ezequiel Neiva prestigia a V ExpoAgro Rodeio e valoriza força do agro em Cerejeiras

Por Assessoria

Publicada em 10/08/2026 às 10h11

O deputado estadual Ezequiel Neiva esteve presente na V edição da ExpoAgro Rodeio, realizada no Parque de Exposição Toninho Campo Grande, em Cerejeiras. O evento reuniu, no período de 6 a 9 de agosto, produtores rurais, empresários, trabalhadores, famílias e visitantes de toda a região, fortalecendo a tradição do município e promovendo um espaço de integração, entretenimento e valorização do setor produtivo.

Para Ezequiel Neiva, a ExpoAgro Rodeio representa muito mais do que uma festa, sendo um momento de valorização de quem trabalha e produz em Cerejeiras e nos municípios vizinhos. “É uma alegria estar aqui em Cerejeiras prestigiando a ExpoAgro Rodeio e vendo de perto a força do nosso povo. Eventos como este valorizam o produtor, movimentam a cidade e mostram a importância do agronegócio para o desenvolvimento de toda a nossa região”, frisou.

Ezequiel Neiva também destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido em parceria com os municípios e com os diferentes setores produtivos da região. Segundo Ezequiel Neiva, estar presente nas comunidades permite conhecer de perto as necessidades da população e contribuir para a construção de soluções. “Nosso trabalho é estar presente, ouvir as pessoas e buscar investimentos que façam a diferença. Temos uma atuação voltada para o desenvolvimento, para a agricultura, para a infraestrutura e para melhorar a vida de quem vive e trabalha em Rondônia”, destacou.

O deputado estadual Ezequiel Neiva também ressaltou a importância da parceria com a Agrocer (Associação Agropecuária de Cerejeiras) para a realização e fortalecimento da ExpoAgro Rodeio. A união de esforços entre entidades, produtores, empresas e poder público contribui para ampliar o alcance do evento e fortalecer o setor agropecuário. “A parceria com a Agrocer é fundamental para que um evento dessa dimensão aconteça e continue crescendo. Quando todos trabalham juntos, quem ganha é a população, o produtor rural e toda a economia local. É essa união que precisamos continuar fortalecendo”, afirmou.

Além de promover lazer e entretenimento, a ExpoAgro Rodeio movimenta diversos segmentos da economia de Cerejeiras, beneficiando o comércio, a rede hoteleira, restaurantes, prestadores de serviços e trabalhadores envolvidos diretamente na realização do evento. “Uma festa como a ExpoAgro Rodeio movimenta toda a cadeia econômica do município. Gera oportunidades, aumenta a circulação de pessoas e recursos e fortalece Cerejeiras como referência regional. É importante reconhecer e apoiar iniciativas que valorizam o nosso povo e ajudam a desenvolver a nossa região”, encerrou Ezequiel Neiva.