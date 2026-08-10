Neymar, Bruna Biancardi e a filha Mel combinam looks caipiras para festa junina fora de época

Neymar e a família resolveram curtir um pouco atrasados o clima das festas caipiras. O jogador e a mulher, Bruna Biancardi, apareceram com looks combinando para ir a uma festa junina fora de época nesta sexta-feira (7).
Além deles, Bruna também publicou uma foto da filha mais nova, Mel, de 1 ano, com um vestidinho com estampa de “corações”, nas mesmas cores que os pais estavam usando. O casal ainda é pai de Mavie, de 2 anos, e a influenciadora está grávida de aproximadamente 5 meses da terceira filha.
Neymar repostou o clique em que aparece com Bruna, usando um chapéu caipira vermelho e com uma “monocelha” ao som da música Festa na Roça, da banda Mastruz com Leite.
Na última segunda (3), Neymar reuniu famosos, atletas e familiares para mais uma edição do leilão de sua instituição.
Entre os itens arrematados pelos convidados, o mais caro do leilão foi o cetro do Rei Pelé, uma joia criada em homenagem ao eterno camisa 10, por R$ 1,2 milhão.
Já a experiência que mais chamou a atenção foi um fim de semana na mansão de Neymar em Mangaratiba (RJ), com direito a passeio de helicóptero e encontro com o jogador. O lote foi vendido por R$ 600 mil.
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