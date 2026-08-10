Pais que cultivam o futuro, histórias de amor, trabalho e dedicação no campo

Por Jean Carla Costa

Publicada em 10/08/2026 às 11h42

No Dia dos Pais, produtores rurais de Porto Velho mostram que a missão de cuidar da terra também é uma forma de ensinar valores, construir sonhos e garantir um futuro melhor para os filhos

Todas as manhãs, antes mesmo do nascer do sol, Flávio Rodrigues, de 58 anos, inicia mais uma jornada no campo. Casado com Ana Cleide de Oliveira Rodrigues e pai de cinco filhos, ele decidiu mudar de vida no ano 2000, quando recebeu um lote do Incra e passou a viver no assentamento Joana D'Arc. Atualmente, mora no km 32 da BR-319, onde cultiva frutas destinadas à produção de polpas e hortaliças comercializadas por meio da cooperativa Agrobom. Presidente da Associação dos Produtores do Loteamento Lírio do Campo (Aclolicam), Flávio acredita que o maior legado de um pai é o exemplo. “Cada dia no campo é uma oportunidade de ensinar aos filhos o valor do trabalho, da honestidade e da perseverança”.

A história de Flávio se junta à de milhares de pais agricultores que dedicam a vida ao cultivo da terra e ao sustento da família. Entre eles está Abrelino Alves, de 80 anos, morador do distrito de Extrema. Natural do Rio Grande do Sul, ele chegou a Rondônia em 1986, ao lado da esposa, Helena Alves, e construiu a própria história em meio à floresta.

Pai de nove filhos, Abrelino trabalha em uma área de oito hectares, sendo cinco destinados ao cultivo de café consorciado com castanheiras. A propriedade também produz cacau clonal e mel, integrando preservação ambiental, produção e geração de renda. "Plantar é acreditar no amanhã. Tudo o que construí foi pensando nos meus filhos e nos meus netos", conta o produtor.

Parceira de histórias como as de Flávio e Abrelino, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) tem fortalecido a agricultura familiar por meio de assistência técnica, incentivo à produção sustentável. O secretário da Semagric, Douglas Bener, destacou a importância desses homens para o desenvolvimento do município. "Os pais agricultores carregam consigo a missão de alimentar famílias e transmitir conhecimento às próximas gerações".

O prefeito Léo Moraes também prestou homenagem. "Esses homens plantam muito mais do que alimentos. Eles plantam dignidade, esperança e um futuro melhor para os seus filhos."

Neste Dia dos Pais, a homenagem se estende a todos aqueles que, diariamente, transformam suor e dedicação em alimento na mesa de milhões de brasileiros.