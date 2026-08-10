Fórum de Desenvolvimento e Sustentabilidade integra programação oficial da Agrotec 2026 em Porto Velho

Por Gabriele Moura

Publicada em 10/08/2026 às 12h02

Porto Velho receberá, no dia 29 de agosto de 2026, o Fórum de Desenvolvimento e Sustentabilidade do Município, iniciativa que integra a programação oficial da Agrotec 2026. O evento será realizado a partir das 8h, no auditório do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, localizado na Av. Farquar, 1079 - Centro, em Porto Velho. As inscriçõezs podem ser feitas clicando aqui.

Promovido pela Secretaria Municipal de Economia (Semec) e pela Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV), o Fórum foi pensado como um espaço estratégico de diálogo, troca de conhecimento e articulação entre diferentes setores que participam diretamente da construção do futuro do município.

A programação reunirá representantes do poder público, instituições, empreendedores, agentes do setor produtivo e membros da sociedade, fortalecendo a integração entre quem planeja, executa, investe e vivencia o desenvolvimento de Porto Velho.

Durante o encontro, os debates serão conduzidos a partir de três eixos centrais. Desenvolvimento Territorial, Bioeconomia e Inovação. Os temas foram definidos considerando as potencialidades econômicas, sociais e ambientais da capital, além da necessidade de ampliar oportunidades, estimular novos negócios e promover um crescimento responsável e sustentável.

O prefeito Léo Moraes destacou que iniciativas como o Fórum são fundamentais para aproximar diferentes setores e construir estratégias para o crescimento da capital.

Léo Moraes destacou que iniciativas como o Fórum são fundamentais para aproximar diferentes setores

“Porto Velho tem um grande potencial de crescimento, e para isso precisamos unir planejamento, inovação e sustentabilidade. O Fórum de Desenvolvimento e Sustentabilidade é um espaço importante para ouvir diferentes setores, construir soluções coletivas e transformar oportunidades em ações que gerem emprego, renda e qualidade de vida para a nossa população.”

No eixo de Desenvolvimento Territorial, serão discutidas estratégias que valorizem as características e vocações de cada região do município, conectando planejamento, infraestrutura, investimentos e qualidade de vida.

A Bioeconomia será abordada como instrumento de geração de renda, valorização dos recursos naturais e fortalecimento de atividades produtivas alinhadas à preservação ambiental, especialmente diante da posição estratégica de Porto Velho na Amazônia.

Já o eixo de Inovação pretende aproximar ideias, tecnologias, empreendedores e instituições, incentivando soluções capazes de melhorar serviços, modernizar processos e impulsionar a economia local.

Mais do que apresentar propostas, o Fórum busca criar conexões e incentivar a construção coletiva de iniciativas que possam resultar em novas oportunidades para Porto Velho. A expectativa é aproximar diferentes setores e fortalecer parcerias voltadas ao desenvolvimento sustentável, à geração de emprego e renda e à melhoria da qualidade de vida da população.

Para a Semec e a ARDPV, a participação da sociedade e das instituições é fundamental para que as ações de desenvolvimento estejam conectadas às necessidades reais do município e às oportunidades existentes em seu território.

O Fórum de Desenvolvimento e Sustentabilidade do Município de Porto Velho será aberto ao público e convida todos os interessados a participarem desse espaço de conhecimento, diálogo e articulação.