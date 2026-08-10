Psicologia e assistência social somam 3 mil atendimentos no Hospital Regional de Guajará-Mirim

Por Assessoria

Publicada em 10/08/2026 às 11h39

O Hospital Regional de Guajará-Mirim (HRGM) Dr. Júlio Pérez Antelo registrou 3.067 atendimentos de psicologia e assistência social entre abril e dezembro de 2025, no primeiro ano de funcionamento da unidade. Os dados constam no Relatório de Indicadores de Desempenho e Qualidade, divulgado pela Mediall Brasil, responsável pela gestão hospitalar. O número representa o maior bloco de trabalho entre as equipes multidisciplinares do hospital e mostra uma frente de cuidado que não se limita ao leito.

A psicologia respondeu por 1.544 atendimentos, o maior volume individual entre todas as especialidades multidisciplinares. A assistência social veio logo atrás, com 1.523. Juntas, as duas áreas concentram quase metade dos 6.834 atendimentos multidisciplinares realizados no período, que incluem ainda fisioterapia, nutrição e fonoaudiologia.

O trabalho dessas equipes começa na recepção do paciente e se estende à família. No hospital, o psicólogo atua no acolhimento de quem chega em situação de fragilidade, no suporte a casos sensíveis e no acompanhamento emocional durante a internação. O assistente social, por sua vez, orienta a família sobre direitos, encaminhamentos e a rede de apoio disponível, além de atuar na articulação com outros serviços de saúde e assistência da região.

Atendimento humanizado

A segurança do paciente também passa pela escuta e pela atenção às necessidades de cada pessoa atendida. No HRGM, essa relação faz parte da rotina de pacientes que encontram na unidade não apenas atendimento médico, mas também apoio durante o tratamento.

É o caso de Liosmar Mendes Leite, paciente renal crônico, que destaca a importância de contar com uma unidade de saúde na própria cidade. Para ele, a estrutura representa uma mudança significativa na rotina de tratamento e na qualidade de vida. “Sou crônico renal e estou muito satisfeito em ter esse hospital aqui em Guajará-Mirim, porque tirou não só eu, mas 32 pacientes de um sofrimento. Era um sofrimento fazer três viagens numa semana”, relata.

Segundo Liosmar, o atendimento recebido pela equipe contribui para que os pacientes se sintam mais seguros e amparados durante o tratamento. Ele destaca o trabalho conjunto de diferentes profissionais que acompanham os pacientes diariamente.

“Para nós, isso aqui foi uma bênção. E, para completar o atendimento aqui, nota 10. Todos os funcionários chegam com a gente com carinho, preocupados com a gente”, afirma. O paciente também cita profissionais de diferentes áreas, como psicologia, assistência social, enfermagem, medicina e alimentação, como parte desse cuidado.

A experiência relatada pelo paciente reforça que a segurança do paciente vai além dos procedimentos técnicos. Ela envolve comunicação, acolhimento, identificação das necessidades e atuação integrada das equipes. Quando o paciente é ouvido e se sente respeitado, o cuidado se torna mais próximo e humanizado. “Eu sou muito grato por esse hospital existir em Guajará-Mirim”, conclui Liosmar.

Sobre o Hospital Regional de Guajará-Mirim

Inaugurado em 8 de março de 2025, com 4.674 m² de área construída e integrado ao Sistema Único de Saúde, o Hospital Regional de Guajará-Mirim Dr. Júlio Pérez Antelo atende a regional de saúde do Pérola Mamoré. A unidade conta com 7 poltronas de terapia renal substitutiva, 10 leitos de UTI adulto e atendimento de urgência 24 horas.