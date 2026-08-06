Fúria e Everton Leoni protocolam registros e PL e Avante apresentam 59 nomes ao TRE-RO; saiba quem são

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/08/2026 às 09h44

PORTO VELHO, RO - O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia publicou novas movimentações relacionadas aos pedidos de registro de candidatura para as eleições de 2026. O Diário da Justiça Eletrônico nº 140 reúne os requerimentos de Adaílton Antunes Ferreira, o Fúria, e Everton Leoni, o pedido apresentado pela coligação Gente que Gosta de Gente e as listas proporcionais do Avante e do Partido Liberal.

Os atos representam pedidos submetidos à Justiça Eleitoral e não significam que as candidaturas já tenham sido deferidas. Os processos ainda deverão passar pela análise dos documentos, das condições de elegibilidade e de eventuais impugnações.

Os pedidos individuais de Adaílton Antunes Ferreira e Everton Leoni foram distribuídos no dia 4 de agosto. Os dois aparecem vinculados à coligação Gente que Gosta de Gente, formada por PSD, Avante e Federação Renovação Solidária, integrada por PRD e Solidariedade. O pedido da própria coligação também foi distribuído. Os três processos ficaram sob a relatoria de Letícia Botelho. O diário apresenta, nessa parte, apenas os nomes civis dos dois requerentes.

O Avante apresentou 30 nomes para as disputas proporcionais, sendo 21 para deputado estadual e nove para deputado federal.

Na relação destinada à Assembleia Legislativa aparecem Allen Cleiton Padilha do Prado (Allen Goianinho), Antonio Marcos Mourao Figueiredo (Marcos Combate), Breno Mendes da Silva Farias (Dr. Breno Mendes Fiscal do Povo), Cleber Junior Souza Diniz (Clebim Fúria), Clewton dos Santos Surita (Sargento Surita), Jeovane de Jesus Rocha (Jeovane Ibiza), Joel Freitas de Souza (Joel da Saúde), José Herminio Coelho (Hermínio Coelho), José Uílson Guimarães de Souza (Zé Paroca), Laercio Nunes Torres (Laércio Torres), Luiz Carlos Ferrari (Dr. Ferrari) e Marcelo Cruz da Silva (Marcelo Cruz).

Também integram a lista estadual do Avante Marcia Vieira da Silva (Marcia da Saúde), Maria Aparecida de Albuquerque de Almeida (Cidinha Albuquerque), Maria Cristina Lagasse Barloesius (Cristina Lagasse), Marinice Granemann (Mary Granemann), Regiane Almeida de Assuncao (Regiane Assunção), Ronaldi Rodrigues de Oliveira (Roni Irmaozinho), Rosemeire de Lima Macêdo (Meire Macêdo), Simone Brito de Paula (Simone Siqueira) e Sérgio Ferreira Pereira (Tenente Pereira).

Para deputado federal, o Avante apresentou Antenor Kloch (Antenor da Sithathi), Carlos Eduardo Rocha Araújo (Carlos Eduardo Kadu), Elina Costa Damasio (Elina Damasio), Jair Antonio Ferrari (Jair Ferrari), Jair de Figueiredo Monte Junior (Jair Montes), Jolian Inácio Galdino (Galdino), Luiz Inácio Guedes Coelho (Luiz Coelho), Najara Leandra de Oliveira (Najara Leandra) e Vanessa Geraldo de Lucena (Vanessa Lucena).

O Partido Liberal aparece no diário com 29 nomes relacionados a pedidos de registro. Vinte deles integram o edital coletivo para a disputa por vagas de deputado estadual. Os outros nove constam individualmente na ata de distribuição de processos.

A relação estadual do PL reúne Alan Kuelson Queiroz Feder (Alan Queiroz), Alex Testoni (Ninho Testoni), Alexandro Barbosa Jensen (Alexandro Jensen), Alexandro Barroso Duarte (Nim Barroso), Fábio Freitas da Silva (Fábio Sphera), Hilber Aparecido de Oliveira (Cabo Hilber), Hérika Lima Fontenele (Hérika Fontenele), Jean Henrique Gerolomo de Mendonça (Jean Mendonça), Lucas Torres Ribeiro (Delegado Lucas Torres) e Luiz Alberto Goebel (Luizinho Goebel).

Também foram apresentados Luzia de Fátima da Silva Abadias (Sol de Verão), Marlei Menezes Feier Mezzomo (Marlei Mezzomo), Moises Cruz Vieira (Moisés da TV), Nadia Jilvania Ogliari (Nádia Ogliari), Patrick Faelbi Alves de Assis (Patrick Faelbi), Paulo Henrique dos Santos Silva (Dr. Paulo Henrique), Rosangela Pereira (Rosângela Pessôa), Taissa da Silva Sousa (Dra. Taíssa Sousa), Vanderli Alves da Silva Ferreira (Dra. Vanderli) e Wiveslando Leonardo Souza Neiva (Wiveslando Neiva).

Os nove pedidos individuais vinculados ao PL foram apresentados por Marcio Alves de Freitas, Marcelo Lessa da Silva, Isequiel Neiva de Carvalho, Maria Luiza Franca Cardoso, Gilbelamar Cardoso Campos de Carvalho, Jefferson de Freitas Mouza, Lucio Antonio Mosquini, Sofia Andrade de Aguiar Gomes e Joao Chrisostomo de Moura. Nesses registros, o diário reproduz apenas os nomes civis, sem informar as respectivas opções de nome de urna.

Somadas as relações publicadas, o Avante apresentou 30 nomes e o PL aparece com 29 requerentes, totalizando 59 pessoas ligadas às disputas proporcionais. O diário também registra separadamente os pedidos individuais de Adaílton Antunes Ferreira e Everton Leoni, além do requerimento apresentado pela coligação Gente que Gosta de Gente.

Os editais coletivos estabelecem prazo de cinco dias, contado da publicação, para que candidatos, partidos, federações, coligações ou o Ministério Público Eleitoral apresentem impugnações fundamentadas. No mesmo período, qualquer cidadão no exercício dos direitos políticos poderá apresentar notícia de inelegibilidade.