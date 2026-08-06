Cirone Deiró garante mais de R$2 milhões para saúde na região do café e zona da mata

Por Eli Batista

Publicada em 06/08/2026 às 10h47

O deputado estadual Cirone Deiró confirmou, nesta terça-feira (04.08), a liberação de R$ 1 milhão, para a realização de procedimentos cirúrgicos de pacientes regulados pelo Hospital Regional de Cacoal. O recurso foi viabilizado junto ao Governo do Estado, por meio de emenda do deputado. Devem ser realizadas cirurgias nas áreas ortopédica, vascular e urológica.

Segundo o deputado, com a liberação do recurso, haverá diminuição na lista de pacientes que aguardam pelos procedimentos cirúrgicos. Ele afirmou que seu objetivo é o de continuar buscando meios de atender as necessidades da população, na área da saúde. “Tenho conhecimento de que é preciso assegurar mais recursos, para garantir que todos possam ser atendidos, mas já fico feliz, por saber que muitas pessoas vão poder, finalmente, sair dessa fila de espera”, disse.

Cirone Deiró confirmou também a viabilização de recursos para atender a área de saúde, em Rolim de Moura. Foram liberados, por meio de suas emedas parlamentares, R$1 milhão para aquisição de medicamentos e materiais, para média e alta complexidade, para atender a Secretaria Municipal da Saúde, R$ 200 mil para compra de equipamentos, material permanente e imobiliários para as unidades básicas e R$ 50 mil para aquisição de material permanente e equipamentos para o Centro Especializado em Reabilitação II ( CER) do município. “Consegui atender também, no início dessa semana, a população de Rolim de Moura, com mais de R$ 1 milhão de investimentos, na área da saúde”, afirmou o deputado.