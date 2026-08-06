Agosto Dourado mobiliza rede municipal em defesa do aleitamento materno 

Por Taiana Mendonça

Publicada em 06/08/2026 às 11h28

Com o tema "Agosto Dourado: Amamentação - Prioridade para um Futuro Saudável", a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou na manhã desta terça-feira (4) a abertura oficial da Campanha Agosto Dourado 2026. O evento aconteceu no Auditório da Semusa e reuniu gestantes, puérperas, profissionais de saúde e gestores municipais para reforçar a conscientização sobre a importância do aleitamento materno e o fortalecimento do cuidado no município.

O prefeito Léo Moraes destacou que incentivar o aleitamento materno é investir na saúde das crianças e no fortalecimento das famílias. "Amamentar é um gesto de amor e também uma importante ação de saúde pública. Nossa gestão trabalha para oferecer acolhimento, orientação e uma rede de apoio que dê segurança às mães, garantindo que cada criança tenha um começo de vida mais saudável e com mais oportunidades".

Durante a solenidade de abertura, a secretária adjunta de Saúde, Mariana Prado, ressaltou que a amamentação deve ser encarada como uma pauta prioritária de saúde pública e de engajamento de toda a sociedade. "Promover o aleitamento materno é investir diretamente no futuro da nossa população. O leite materno é o alimento mais completo e seguro para o desenvolvimento da criança, reduzindo doenças e mortalidade infantil. Por isso, o Agosto Dourado não é apenas um momento de celebração, mas de reafirmar o compromisso da nossa gestão em estruturar a rede municipal para dar suporte integral a essas mães em cada cantinho de Porto Velho."

A programação foi pensada para unir conhecimento técnico e linguagem acessível, mostrando que a amamentação não é uma responsabilidade solitária da mulher, mas de toda a família e comunidade. Um dos momentos mais marcantes foi a apresentação do grupo de teatro, que levou ao palco os fantoches Léo e Lili na dramatização "A Missão Dourada: Florence e os Guardiões da Amamentação". De forma lúdica, a peça prestou homenagem à enfermagem ao mesmo tempo em que combateu mitos populares, como o do "leite fraco", e destacou o apoio essencial do pai e dos avós no processo.

A coordenadora do Núcleo da Saúde da Mulher, Lucineide Honorato, explicou a proposta da ação e como a troca de experiências impacta positivamente a rotina das famílias. "Nossa intenção ao trazer o teatro, as palestras e os depoimentos reais foi desmistificar os medos que muitas mães sentem logo após a alta hospitalar. Quando trazemos gestantes e puérperas para falar sobre suas vivências, criamos uma rede de identificação e acolhimento. Amamentar pode ter seus desafios no início, mas com a orientação correta das nossas equipes e o envolvimento da família, a mulher se sente segura para manter o aleitamento exclusivo."

O público participante também acompanhou relatos reais de mães, assistiu à palestra "Manejo da Amamentação: da Teoria à Prática" e participou de uma dinâmica interativa de "Mitos e Verdades". Coordenado pelo Núcleo da Saúde da Mulher, o Agosto Dourado segue ao longo de todo o mês com palestras e orientações intensificadas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Porto Velho.

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