Confira programação da 26° e 27° edição da Feira Mulher do Norte 

Por Letícia Regis

Publicada em 06/08/2026 às 11h51

A Feira Mulher do Norte acontece uma vez por mês na capital rondoniense, e cada uma delas carrega consigo experiências e histórias a serem compartilhadas tanto pelas empreendedoras quanto pelos consumidores, atraindo olhares interessados a partir das bancas com as mais variadas opções de produtos naturais, gastronomia regional e artesanato passado de geração em geração.

"Esse é um evento lindo que movimenta a economia e transforma a vida de mulheres expositoras. Esse mês ainda mais especial, com o Agosto Lilás e o marco de 20 anos da Lei Maria da Penha, podemos levar palestras e a conscientização de que as mulheres precisam e devem ser cada dia mais valorizadas, vistas e representadas. É assim que, aos poucos, conseguiremos reverter o cenário de mulheres que sofrem violência e dependência financeira na nossa capital", destacou o prefeito Léo Moraes.

Para melhor organização de mais uma edição especial do evento, a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), divulgou o cronograma da programação que acontecerá na próxima sexta-feira (7) das 10h às 17h no prédio do Tribunal Regional Eleitoral e das 15h às 22h no Porto Velho Shopping, carregando como tema principal "Mãos que movem nossa terra".

Confira:

Programação — TRE (Tribunal Regional Eleitoral)

CPPM divulgou o cronograma da programação que acontecerá na próxima sexta-feira (7)

09h00 — Abertura dos portões, chegada dos expositores e montagem das mesas

10h00 — Início do atendimento e funcionamento da feira

11h00 — Início da Programação Especial ("Agosto Lilás & 20 anos da Lei Maria da Penha")

- Palestra/Fala temática: Cintia Tatielen - Agosto Lilás e os 20 anos da Lei Maria da Penha

- Palestra/Fala temática: Lena Assis - A importância do Empreendedorismo para Liberdade Financeira da Mulher

- Dinâmica das Plaquinhas: Distribuição e afixação das plaquinhas com palavras-chave sobre o tema e dados.

- Espaço Aberto/Fala: Momento de fala e contribuição para expositoras e parceiros.

- Sorteio Especial: Sorteio de produtos doados pelas expositoras.

12h00 — Encerramento da programação especial e retorno ao fluxo normal da feira até às 17h.

Programação — Porto Velho Shopping (Saída D - Ambiente Externo)

15h00 — Chegada das expositoras e montagem das mesas

16h00 — Abertura da feira ao público (Funcionamento: 16h às 22h)

16h00 — Programação Especial “Agosto Lilás & 20 anos da Lei Maria da Penha”

- Palestra/Fala temática: Cintia Tatielen - Agosto Lilás e os 20 anos da Lei Maria da Penha

- Palestra/Fala temática: Lena Assis - A importância do Empreendedorismo para Liberdade Financeira da Mulher

- Dinâmica das Plaquinhas: Distribuição e afixação das plaquinhas com palavras-chave sobre o tema e dados.

- Espaço Aberto/Fala: Espaço para mensagens e depoimentos de expositoras e parceiros.

- Sorteio Especial: Sorteio dos produtos doados pelas expositoras.

17h00 — Continuidade do atendimento e feira normal até às 22h00.