Luana Piovani expõe João Gomes e Simone Mendes

Por IG

Publicada em 06/08/2026 às 11h57

Luana Piovani voltou a causar um reboliço nas redes sociais após usar sua conta pessoal no Instagram para fazer um novo "desabafo" na noite desta terça-feira (04), por meio dos stories. A atriz pegou os seguidores de surpresa ao compartilhar uma postagem sobre o cantor João Gomes e a sertaneja Simone Mendes.

A intérprete compartilhou duas postagens feitas pela página De Olho nos Ruralistas, que conta com quase 90 mil seguidores. No post sobre João Gomes, a página afirma que o músico, um dos maiores fenômenos do país, está entre os 40 artistas que mais receberam dinheiro público para shows no Brasil.

"Entre jan/2024 e mar/2026, o cantor recebeu R$ 74 milhões em contratos com prefeituras e governos estaduais, distribuídos em 147 apresentações. Os dados fazem parte do relatório Farras, do De Olho nos Ruralistas, resultado de seis meses de investigação e da análise de mais de 20 mil contratos públicos", declarou.