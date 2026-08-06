Ieda Chaves participa de encontro com moradores do bairro São Francisco durante agenda

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/08/2026 às 11h49

O diálogo com moradores do bairro São Francisco marcou mais uma agenda de campanha da candidata a deputada estadual Ieda Chaves nas eleições de 2026.

Durante o encontro, a candidata afirmou que as conversas com a população reforçam a importância de ouvir quem vivencia a realidade de cada região de Rondônia para a construção de propostas alinhadas às necessidades locais.

Na ocasião, Ieda Chaves agradeceu à liderança Antônio Ney pela recepção e reconheceu a participação dos moradores que estiveram presentes na reunião. Segundo a candidata, o encontro proporcionou a troca de experiências, a escuta de diferentes perspectivas e contribuiu para ampliar a aproximação com a comunidade.

Ao comentar a agenda, Ieda Chaves ressaltou que pretende manter a atuação baseada no respeito, na responsabilidade e na disposição para ouvir as demandas de quem conhece de perto a realidade das diferentes regiões de Rondônia.